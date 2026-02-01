高雄80歲阿公偷走路邊盆栽 失主不捨報案：裡面有愛犬骨灰

裝有愛犬骨灰的盆栽被人偷走，讓失主感到十分不捨。（圖／翻攝畫面）

高雄市岡山區仁義路的一戶民宅外日前發生盆栽失竊事件，失主表示，該盆栽的情感價值無可取代，因為盆栽裡放的是已故愛犬的骨灰。警方透過社群媒體得知此事後，立即調閱監視器鎖定一名80多歲老翁，並依竊盜罪將老翁移送法辦。

日前高雄市岡山區仁義路一名屋主發現，放在屋外的盆栽被人偷走，因為這盆盆栽是裝有愛犬骨灰的紀念物，讓屋主感到十分不捨。岡山警分局得知後，立即主動介入處理，調閱附近監視器畫面，鎖定一名約80歲的老翁涉有重大嫌疑，失主在今（1日）下午完成報案，警方隨即通知該名老翁到案說明。

老翁到案後表示，他以為該盆栽是被人丟棄、沒有人要的物品，才會自行帶回家。全案訊問後，警方依竊盜罪嫌將該名老翁函送橋頭地檢署偵辦。隨後警方前往其住處，順利將盆栽取回，交還給失主。

失主表示，自己飼養多年的貴賓犬在去年11月過世，他將狗狗火化後的骨灰放進盆栽內留作紀念，沒想到會被偷走，感謝警方幫他找回盆栽，讓他能繼續留著愛犬的紀念物。

