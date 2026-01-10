高雄88交流道前「無減速衝撞」180萬「勝利衝鋒」WRX被撞爛燒成廢鐵

記者洪正達／高雄報導

車主用心打造的WRX被撞爛，還被燒成廢鐵。（圖／翻攝畫面）

高雄88快速道路9日發生一起火燒車意外，一輛大貨車疑似準備從大寮交流道離去時，疑似未注意前方車況，當場將一台新車價180多萬元的速霸陸撞成廢鐵並起火燃燒，車主用心彩繪的動漫《爆走兄弟》配色也全都付之一炬，WRX當下被追撞後，再往前推撞前方的水泥預拌車，車主雖成功逃生，但也只能看著愛車陷入火海中。

車主雖及時逃生，但看著愛車陷入火海一定很揪心。（圖／翻攝畫面）

據了解，9日上午蔡姓大貨車駕駛行經台88快速道路時，疑似未注意車況當場在無減速的情況下撞爛WRX，強烈的衝擊力道再將WRX推撞到前方的水泥預拌車，WRX當場起火燃燒，陳姓駕駛滿臉血從駕駛座爬出，消防局獲報後派遣人車前往救援，並迅速將火勢撲滅，警方到場調查後已排除酒駕，不過最心痛的當屬陳姓駕駛，因他的WRX除了全車精品配件外，其特殊的車身彩繪也在車友間具有一定知名度。

警方正釐清車禍發生原因中。（圖／翻攝畫面）

回憶恐怖的當下，陳姓駕駛說，當撞擊發生後頭先撞到氣囊又反彈到頭枕，自己當下反應過來後趕忙抓起手機開門逃生，但眼鏡已經噴掉眼睛也全是血，警方也呼籲駕駛人應隨時保持安全距離，注意行車前方狀況，以免憾事重演。





