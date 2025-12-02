高雄88歲婦獨自外出失聯 警排水溝找到遺體！家屬難過認屍

（示意圖／報系資料照）

高雄市美濃區今（2）日傳出一起憾事，有一名88歲老婦獨自外出後未返家，家屬聯絡不上她，心急如焚報案求助。當地警方於上午10時受理後立即展開地毯式搜索，有員警在排水溝發現一雙疑似婦人所穿的拖鞋，當晚找到遺體，已經家屬確認身分。

據了解，來自美濃的88歲老婦今獨自外出後都沒有回家，家屬今日上午急忙報警，警方自上午10時開始擴大搜索，過程中有員警在附近排水溝發現一雙疑似老婦穿的拖鞋漂在水面，於是立刻通報消防人員加入搜救。在今日晚間6時22分左右找到一名婦人的遺體，已明顯失去生命跡象。

經警方通知，家屬趕到現場指認，難過證實死者就是失蹤的老婦。警方指出，鑑識人員已針對現場完成初步勘查，確認無外力介入跡象，相關採證作業也已完成，後續將報請檢方相驗，以釐清確切死因。初步研判，婦人走失後可能不慎跌落排水溝，詳情仍待檢警進一步調查。

這起憾事再度凸顯高齡者安全議題。警方提醒，家中若有年邁、容易迷路或判斷力較弱的長者，務必加強陪伴或使用防走失器材，如定位手環、智慧吊牌等，以減少意外風險，避免類似悲劇再次發生。

