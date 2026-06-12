高雄9天內四度停電 大寮3910戶無電可用

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

大寮中後庄地區12日發生停電事故，共有3910戶受影響，目前台電已立即派員前往查修。（讀者提供／洪浩軒高雄傳真）

近期高雄停電事故頻傳，大寮中後庄地區12日發生停電事故，這已經是高雄9天內的第4起停電事故，共有3910戶受影響，台電鳳山區處表示，已立即派員前往現場查修，目前仍搶修中，造成民眾不便，深感抱歉。

台電鳳山區處指出，12日上午9時59分接獲通報，稱高雄市大寮區民族路、鳳屏一路、後庄街、四維路等一帶發生停電，立即派員前往現場查修，事故原因查證中，目前受影響用戶有3910戶，已加派人力搶修當中，造成民眾不便，深感抱歉。

更多中時新聞網報導

民憂增通勤成本 農：拉大城鄉差距

世足》開幕戰 老墨求主場庇佑 孫興慜力拚破網

世足》諸神黃昏 耀眼星光難掩感傷