高雄9月大女嬰被媽獨留在家！離奇死亡 嘴角溢奶、腿瘀青燙傷

高雄一名九個月大的女嬰，媽媽餵奶後，與同居人出門，把女嬰獨留在租屋處；七個小時後返家，發現女嬰已經沒有生命跡象，雖緊急送醫，依然回天乏術。女嬰的腿部被發現有舊傷，疑似瘀青以及香菸燙傷，全案檢警介入調查釐清，社會局也進行查處。

岡山分局31日下午17時許接獲醫院急診通報，指稱一名9個月大的女嬰送醫時已無生命跡象。員警隨即趕往醫院了解，初步檢視，發現女嬰口腔內有溢奶情形，詳細死因仍待進一步司法相驗釐清。

女嬰母親向警方表示，當日上午九點曾餵食女嬰後，隨後與同居人外出，獨留女嬰於租屋處，直至下午四點返家時發現女嬰已無生命跡象，隨即送醫搶救，不過，宣告不治。

岡山警分局派遣鑑識人員前往醫院及相關租屋處進行跡證採集，並同步調閱相關監視器畫面釐清案情。也依照依規定通報高雄市政府社會局查處。全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

