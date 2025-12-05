高雄AAA明登場！男團陸籍成員「身體不適」臨時缺席

男團TWS陸籍成員韓振不會參加高雄AAA典禮。(圖/微博@TWS_PLEDIS)

韓流盛典《Asia Artist Awards（簡稱：AAA）》首度移師台灣，12/6於高雄國家體育場（世運主場館）舉辦，由IVE成員張員瑛、2PM成員李俊昊搭檔主持。想不到典禮前一天，男團TWS陸籍成員韓振因為健康因素，確定無法參加AAA典禮。

韓國6人男團TWS由5位韓國成員SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、JIHOON、KYUNGMIN和1名大陸成員HANJIN（韓振）組成，去年初出道，很快地就累積高人氣，於去年一口氣勇奪2024 MAMA最佳新人男團、最佳舞蹈男團獎，今年也獲邀參加AAA頒獎典禮。

不過，就在典禮前一天，TWS所屬經紀公司PLEDIS Entertainment於5日宣布，「HANJIN因身體狀態不佳，將無法參與原定於明日（12月6日）舉行的『Asia Artist Awards 2025 (AAA 2025)』的舞台表演。希望各位粉絲予以諒解。目前，HANJIN正在靜心休養。儘管藝人強烈渴望登台表演，但我司認為目前應專注於恢復健康。」

消息傳開後，引發陸網友譁然。由於日本首相高市早苗近日發表「台灣有事論」，造成中日關係降為冰點，部分網友紛紛留言猜測HANJIN缺席的真實原因。

韓振因為身體不佳，確定不來高雄AAA典禮。(圖/微博@TWS_PLEDIS)

其實不只HANJIN，剛出道的9人新男團AHOF，也有陸籍成員缺席AAA典禮。所屬經紀公司F&F娛樂3日證實：「成員張帥博因個人行程因素，將無法參與 2025年12月6日（六）舉行的『2025 Asia Artist Awards』及12月7日（日）進行的『ACON 2025』舞台，特此告知。」並稱「此次變動因不可避免的事由而調整行程」，對粉絲感到抱歉。

