高雄AAA陣容再縮水！日本歌手CHANMINA遺憾缺席 主辦急發四國語言聲明

鏡報 林奕雯
日韓混血的饒舌女歌手恰米娜CHANMINA因為「健康因素」無法到高雄出席AAA典禮。翻攝IG@minachanxx
日韓混血的饒舌女歌手恰米娜CHANMINA因為「健康因素」無法到高雄出席AAA典禮。翻攝IG@minachanxx

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）明起一連兩天（12/6、12/7）將在高雄世運主場館登場，沒想到演出成員又有異動，主辦在官方IG宣布日本饒舌女歌手恰米娜CHANMINA無法來台。

CHANMINA缺席原因曝光

AAA的主辦方今（5日）下午緊急在官方IG發聲，並以中英日韓四國語言公告CHANMINA缺席的聲明，公告寫道，「CHANMINA因健康因素，無法如期出席本次活動。」並提及CHANMINA雖十分期待參與本次的頒獎典禮，基於醫療團隊的建議，希望她接受充分的治療與休養，因此無法如期參與活動。

主辦方也表示，「AAA 2025團隊始終將藝人與觀眾的健康視為第一，也確保所有人都能享有安全且愉快的觀演體驗。」盼歌迷能理解與支持。

CHANMINA（左）與歌手老公ASH ISLAND皆受邀出席AAA，沒想到CHANMINA臨時不能來。。翻攝IG@minachanxx
CHANMINA（左）與歌手老公ASH ISLAND皆受邀出席AAA，沒想到CHANMINA臨時不能來。。翻攝IG@minachanxx

這次AAA舉辦10週年首次移師台灣，並選在高雄世運主場館登場，不料前天先是新人男團AHOF宣布中國成員張帥博無法來台，緊接著人氣正夯的男團TWS，今早也緊急發聲表示中國成員韓振因「健康因素」確定缺席，沒想到下午官方又發出CHANMINA無法來台的公告，演出陣容再缺1人。

《公告：CHANMINA因健康因素將無法出席AAA 2025》

2025 ASIA ARTIST AWARDS IN KAOHSIUNG

原定將於12月6日（六）參與頒獎典禮演出的CHANMINA， 因健康因素，確定無法如期出席本次活動。

CHANMINA十分期待參與本次的頒獎典禮，基於醫療團隊的建議， 希望她接受充分的治療與休養，因此無法如期參與活動。 對於期待看見CHANMINA的觀眾粉絲們，我們深表歉意，並懇請各位諒解。 同時，也誠心祝願CHANMINA早日康復。

AAA 2025團隊始終將藝人與觀眾的健康視為第一， 也確保所有人都能享有安全且愉快的觀演體驗。

感謝您的理解與支持。


