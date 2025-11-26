高雄Abc牙醫聯盟聘密醫詐保逃稅！創辦人、董座全被起訴

高雄市知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大犯罪案件，旗下12家診所涉嫌聘用密醫詐領健保、集體逃漏稅及洗錢，犯罪所得超過16億元。高雄地檢署26日偵查終結，依組織犯罪條例、洗錢防制法、詐欺等罪嫌起訴聯盟創辦人謝尚廷、董事長謝尚人兄弟及妹妹謝素芬等26人，以及7家人頭公司。

高雄市知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發逃漏稅、詐領健保、洗錢等重大案件，被檢方起訴。（圖／翻攝Abc牙醫聯盟臉書）

高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的謝尚廷與哥哥謝尚人擔任聯盟共同負責人，妹妹謝素芬為總帳房兼財務負責人，陳建宏擔任聯盟營運長。謝姓兄弟等4人自2016年起，共同謀劃容留未取得醫師資格的密醫非法執行醫療業務，以詐騙病患、詐領健保給付，及集體逃漏稅、洗錢等三大犯罪結構，共同操縱犯罪組織。

檢方查出，謝尚人明知一名畢業自菲律賓的趙姓牙醫學生未通過學歷甄試、不具牙醫師國考資格，仍自2006年至2019年間聘用趙姓被告擔任主治醫師，冒名申領健保費，讓聯盟賺進超過2千萬元營收。之後即便被查獲，仍因法院欠缺證據讓他們逃過法網。本案牙醫聯盟因趙姓密醫案遭衛生局裁罰後，竟打行政訴訟，謊稱趙姓被告並無執行醫療業務，使法院錯誤撤銷裁罰。

聯盟因而有恃無恐，自2018年至2023年間陸續聘僱17名密醫在旗下診所為3萬多名病患洗牙、補牙、拔牙等，賺取5710萬多元營收，包含向健保署詐領的健保醫療費用4695萬多元。至少有3萬多名病患的牙齒問題都是經手自這17名密醫。

高雄市知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發逃漏稅、詐領健保、洗錢等重大案件，包括創辦人謝尚廷、董事長謝尚人兄弟及妹妹謝素芬等26人被起訴。（圖／翻攝Abc牙醫聯盟官網）

檢警進一步發現，謝家兄妹等人還在聯盟內部制訂「3大規矩」，包括「醫師一律以現金領薪」、「各診所收取現金自費收入一律由司機清點，並繳回保管」、「各診所減少開立自費收據給病患」等政策，以隱匿聯盟最大宗自費收入。謝尚廷與謝尚人兄弟為了逃避高額的個人所得稅，要求聯盟內的牙醫師一律以現金領薪，並且自費項目的現金收入必須繳回統一由財務保管，還要求牙醫師們盡量不要開自費收據給病患。

謝家兄妹等人再加以「醫師一律由聯盟統一申報稅務、一律以執行業務合夥人身分申報所得，並配合開立帳戶交予帳房使用」手法，由配合的會計師事務所評估低報所得額度，隱匿低報聯盟實際收入。其中，實際所得最多的謝家兄弟所得，也分散給其他不具實際合夥人身分的受僱醫師，匯入醫師配合聯盟開立的帳戶，以此方式假造聯盟分配所得金流。

檢方統計，Abc牙醫聯盟從2016年至2023年間，旗下12間診所至少營業額約29億多元，全體醫師因此逃漏稅達9億1668萬多元個人綜合所得稅，其中5億3622萬多元則為謝家兄弟逃稅部分。光謝氏兄弟兩人就逃漏超過5億3千萬元。

洗錢手法方面，謝家兄妹3人以多筆小額現金存入金融帳戶，另將多筆小額現金存入以謝姓兄弟子女名義成立的7家人頭公司，由人頭公司購買基金、外匯等流動資產，以及購置不動產回租聯盟診所，藉此隱匿達4億2722萬多元現金資產。謝家還把錢用多種手法洗白，例如小額存入親友帳戶、交叉持股，甚至乾脆成立7家人頭公司，用人頭公司名義購買基金、外匯等流動資產，以及購置6處不動產回租給聯盟旗下診所營業使用。

檢警專案小組去年8月、12月間執行2波搜索，當場扣押及查扣當事人自願繳回犯罪所得3554萬元、聯盟診所座落的不動產6處（總值約5億3226萬元）及聯盟人頭公司存款770多萬元。檢警初估，聯盟和會計師事務所共逃稅、詐領健保費達9億1668萬元，洗錢隱匿資金達7億3064萬元，另組織違法醫療犯罪所得4851萬元，總計此案聲請沒收犯罪所得金額為16億9585萬多元。

謝家3兄妹到案時仍只承認聘密醫，對洗錢、詐欺部分全盤否認，至於9成以上牙醫師已坦承配合逃漏稅，有少部分人只認了「提供帳戶」，否認知情。檢方指出，謝尚庭與謝尚人等人操縱犯罪組織逃漏稅上千萬元、洗錢，涉違組織犯罪條例、稅捐稽徵法、洗錢防制法、公司法，並因聘用密醫涉犯醫師法及共同詐欺取財。至於先前密醫獲緩起訴的部分，檢方強調將等此案若一審認定有罪，再聲請撤銷緩起訴、繼續追辦。

《中天提醒您｜任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪》

