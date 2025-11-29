高雄AI教育成果豐收 兩校勇奪總統盃銀銅牌

教育部總統盃AI素養爭霸戰，復華高中附設國小部勇奪銀牌與銅牌。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

教育部主辦「一一四年總統盃AI素養爭霸賽」成績揭曉，高雄市表現亮眼，由復華高中附設國小部榮獲銀牌、杉林國中勇奪銅牌，展現高雄市推動AI教育與程式學習的成果，以及學生優異的運算思維與AI應用實力。

獲得銅牌的杉林國中來自高雄偏鄉，在鄭吉泰老師用心指導，兩位雙胞胎學生卓雅蕾、卓嘉誠展現絕佳默契，比賽時沉著穩定，尤其扎實策略設計的 AI 模型，最後脫穎而出。

鄭吉泰說，學校在鴻海教育基金會的支持下成立偏鄉AI社團，透過產官學協力，提供偏鄉孩子學習機會，只要有舞台，學生就能展現出不凡的潛力與實力。

復華高中附設國小部林敬旻老師、兩位學生廖昱琋、黃楷翔，則展現國小學童的高度程式邏輯與團隊合作能力，證明高雄的AI 教育，讓每一位學生都有機會接觸 AI、站上全國競賽舞台，比賽擊敗群雄勇奪銀牌。

教育局吳立森局長說，高雄市近年積極推動「智慧校園」一一五年自籌十二點五億元，完成班班建置大型觸控螢幕並購置五萬台行動載具，大幅升級校園資訊環境，以奠定推動智慧教育基礎。

另外，推動百校AI計畫，一一四學年度一０四校辦理AI教育研習，從AI素養、AI知識、AI應用三面向為教師增能，並辦理一百二十二場數位教學研習，厚植學生們AI實力；高雄市將持續推動程式教育，讓 AI 成為學生迎向數位時代的重要關鍵能力。