高雄AI新創躍上國際舞台 「超智諮詢」挺進2026 CES展現硬實力
高雄新創能量再度在國際舞台發光。高雄市政府青年局持續媒合在地新創團隊鏈結國際資源，協助業者拓展全球市場，高雄AI新創「超智諮詢有限公司（Meta Intelligence）」在青年局參展補助及國科會台灣科技新創基地（TTA）資源支持下，成功前進2026年美國消費性電子展（CES），於全球最具指標性的科技盛會中展現自主研發的AI應用成果，為高雄新創邁向國際寫下重要里程碑。
↑圖說： 超智諮詢創辦人陳弘益博士於2026年美國CES展覽現場介紹AI時尚平台「StyTrix」應用成果。（圖片來源：高雄市青年局提供）
CES被譽為全球科技產業的風向球，每年匯聚頂尖科技大廠與新創團隊，展示人工智慧、智慧家庭、機器人與前瞻科技應用。2026年展會以「AI Forward」為主題，象徵AI正式從雲端運算走向實體應用的關鍵轉折期。青年局長林楷軒表示，推動AI數位科技應用是市府打造智慧城市的核心政策，青年局整合中央與地方資源，積極協助具備技術能量的青創團隊登上CES等國際級舞台，讓世界看見高雄在AI產業應用上的深厚實力。
2026年CES於1月6日至9日在美國拉斯維加斯舉行，吸引超過4,500家廠商與約13萬名專業人士參與，展出規模達260萬平方英呎，聚焦AI硬體與PC、智慧機器人、自主移動、智慧居家、數位健康與永續科技等領域。展會期間，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等國際大廠陸續揭示實體AI最新應用趨勢，凸顯AI已成為硬體發展與產業服務的關鍵基礎。
↑圖說：超智諮詢獲選為經濟部「台灣新創紐約落地加速計畫」15家代表團隊之一，後排左四為創辦人陳弘益博士。（圖片來源：高雄市青年局提供）
超智諮詢成立於2022年，是高雄在地的AI模型訓練新創公司。創辦人陳弘益博士畢業於日本名古屋大學，曾任教於英國劍橋大學及中國浙江大學商學院，長期投入AI研究與跨域應用。看好高雄軟體園區的產業聚落與發展潛力，陳弘益選擇返鄉創業，致力打造具國際競爭力的AI應用平台。
公司聚焦客製化AI解決方案，核心目標在於提升專業服務效率並降低知識門檻，應用領域涵蓋AI時尚、AI運動科技、AI法律助手、AI自動控制與AI外語學習等，相關成果已獲市場肯定，合作客戶包含國內紡織大廠聚陽實業、勞動部勞動力發展署，以及香港電信服務龍頭PCCW電訊盈科。
↑圖說：超智諮詢創辦人陳弘益博士（中）與美國合作夥伴於台灣駐紐約經濟文化辦事處交流。（圖片來源：高雄市青年局提供）
陳弘益指出，AI產業競爭關鍵在於速度與應用落地，透過CES等國際大型展會，能迅速對接市場需求並拓展潛在合作夥伴。超智諮詢曾入選VivaTech 2025台灣代表隊，前進歐洲最大新創科技展，亦獲選參與經濟部「台灣新創紐約落地加速計畫」，成為15家代表團隊之一。此次在青年局補助與國科會資源助攻下，成功與多位國際買主及學術機構洽談合作，為全球布局奠定基礎。
值得一提的是，超智諮詢亦為國科會率領參加CES的57家團隊中，唯二獲得非凡新聞專訪的新創事業，報導聚焦其與聚陽實業合作推出的「StyTrix」AI時尚平台，透過AI輔助設計流程，大幅提升設計師作業效率，相關應用成果備受國際產業關注。
青年局表示，115年度青創參展補助已於1月公告受理，申請期涵蓋全年，補助項目包含報名費、交通費及住宿費，並依國內外參展地區提供不同額度支持，鼓勵有志拓展國際市場的青創團隊踴躍申請，持續讓高雄新創能量在全球舞台上被看見。
更多品觀點報導
警界「小小許光漢」上線 4歲警察主播奶音宣導重罰無照駕駛
義大世界搶攻春節與情人節商機 滿額抽汽車、688樂園優惠吸客
其他人也在看
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]