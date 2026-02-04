高雄AI新創躍上國際舞台 「超智諮詢」挺進2026 CES展現硬實力

高雄新創能量再度在國際舞台發光。高雄市政府青年局持續媒合在地新創團隊鏈結國際資源，協助業者拓展全球市場，高雄AI新創「超智諮詢有限公司（Meta Intelligence）」在青年局參展補助及國科會台灣科技新創基地（TTA）資源支持下，成功前進2026年美國消費性電子展（CES），於全球最具指標性的科技盛會中展現自主研發的AI應用成果，為高雄新創邁向國際寫下重要里程碑。

↑圖說： 超智諮詢創辦人陳弘益博士於2026年美國CES展覽現場介紹AI時尚平台「StyTrix」應用成果。（圖片來源：高雄市青年局提供）

CES被譽為全球科技產業的風向球，每年匯聚頂尖科技大廠與新創團隊，展示人工智慧、智慧家庭、機器人與前瞻科技應用。2026年展會以「AI Forward」為主題，象徵AI正式從雲端運算走向實體應用的關鍵轉折期。青年局長林楷軒表示，推動AI數位科技應用是市府打造智慧城市的核心政策，青年局整合中央與地方資源，積極協助具備技術能量的青創團隊登上CES等國際級舞台，讓世界看見高雄在AI產業應用上的深厚實力。

2026年CES於1月6日至9日在美國拉斯維加斯舉行，吸引超過4,500家廠商與約13萬名專業人士參與，展出規模達260萬平方英呎，聚焦AI硬體與PC、智慧機器人、自主移動、智慧居家、數位健康與永續科技等領域。展會期間，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等國際大廠陸續揭示實體AI最新應用趨勢，凸顯AI已成為硬體發展與產業服務的關鍵基礎。

↑圖說：超智諮詢獲選為經濟部「台灣新創紐約落地加速計畫」15家代表團隊之一，後排左四為創辦人陳弘益博士。（圖片來源：高雄市青年局提供）

超智諮詢成立於2022年，是高雄在地的AI模型訓練新創公司。創辦人陳弘益博士畢業於日本名古屋大學，曾任教於英國劍橋大學及中國浙江大學商學院，長期投入AI研究與跨域應用。看好高雄軟體園區的產業聚落與發展潛力，陳弘益選擇返鄉創業，致力打造具國際競爭力的AI應用平台。

公司聚焦客製化AI解決方案，核心目標在於提升專業服務效率並降低知識門檻，應用領域涵蓋AI時尚、AI運動科技、AI法律助手、AI自動控制與AI外語學習等，相關成果已獲市場肯定，合作客戶包含國內紡織大廠聚陽實業、勞動部勞動力發展署，以及香港電信服務龍頭PCCW電訊盈科。

↑圖說：超智諮詢創辦人陳弘益博士（中）與美國合作夥伴於台灣駐紐約經濟文化辦事處交流。（圖片來源：高雄市青年局提供）

陳弘益指出，AI產業競爭關鍵在於速度與應用落地，透過CES等國際大型展會，能迅速對接市場需求並拓展潛在合作夥伴。超智諮詢曾入選VivaTech 2025台灣代表隊，前進歐洲最大新創科技展，亦獲選參與經濟部「台灣新創紐約落地加速計畫」，成為15家代表團隊之一。此次在青年局補助與國科會資源助攻下，成功與多位國際買主及學術機構洽談合作，為全球布局奠定基礎。

值得一提的是，超智諮詢亦為國科會率領參加CES的57家團隊中，唯二獲得非凡新聞專訪的新創事業，報導聚焦其與聚陽實業合作推出的「StyTrix」AI時尚平台，透過AI輔助設計流程，大幅提升設計師作業效率，相關應用成果備受國際產業關注。

青年局表示，115年度青創參展補助已於1月公告受理，申請期涵蓋全年，補助項目包含報名費、交通費及住宿費，並依國內外參展地區提供不同額度支持，鼓勵有志拓展國際市場的青創團隊踴躍申請，持續讓高雄新創能量在全球舞台上被看見。

