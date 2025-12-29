高雄CM-11戰車突竄大量白煙半小時 軍方：引擎故障

陸軍一輛CM-11戰車今（29）日上午在高雄市區執行訓練任務過程中，後方突然竄出大量白煙，路旁民眾見狀嚇壞，還懷疑是否為戰車起火。軍方解釋疑似戰車引擎故障才產生白煙，保修小組已經進行檢測。

事發在上午11點多高雄湖內區中山路上，陸軍八軍團564旅一輛CM-11戰車在執行訓練任務過程中，戰車後方突然竄出大量白煙，路上煙霧瀰漫，這一幕不僅嚇壞用路人，也嚴重阻礙行車視線。

高雄CM-11戰車故障致路上全是白煙。圖／台視新聞

隨後戰車駕駛發現車輛故障，也趕緊將戰車停放在路中央，按照SOP處置拿滅火器撲滅。

據了解，當時這輛戰車引擎疑似溫度過高才故障釀禍。但軍方仍強調冒煙屬於自然現象，已暫停任務執行，將由保修小組進行檢測及狀況排除，未來將要求各部隊加強維護裝備。

高雄／林怡萱、王秀成 責任編輯／洪季謙

