高雄K-TV培育中心助攻新媒體熱潮 青年報考證照破850人創新高
影音行銷與內容創作正成為青年世代的重要戰場。高雄市政府青年局轄下的「K-TV新媒體人才培育中心」所推動的「新媒體行銷管理師認證考試」，今年報名人數再創新高，截至目前已突破850人，較去年同期成長近一成，顯示青年投入數位產業的熱度持續升溫。考試將於12月13日登場，報名期限至11月14日止。
↑圖說：ACCUPASS活動通於K-TV新媒體人才培育中心舉辦「南台灣熱情全開！高雄公部門活動行銷大解密」，新媒體中心專案經理（演說者）向現場參與者解說中心的空間配置與創作資源。（圖片來源：高雄市青年局提供）
青年局長林楷軒表示，高雄正以具體行動打造青年展現創意與專業的舞台。透過新媒體證照制度，青年能系統化學習從內容製作、行銷策略到數據分析的全方位職能，並以具體成果展現專業實力。他指出，高雄不僅擁有豐富的城市故事，也具備多元產業場域，為青年創作與就業提供無限可能，期待更多新媒體人才以創作力為城市注入新能量。
青年局說明，自新媒體證照制度推行以來，已建立跨平台行銷與內容製作的專業標準，並與業界簽署「響應企業合約」，讓證照成為企業評估人才的重要依據。近期更與ACCUPASS活動通、霹靂國際多媒體等知名品牌合作，為取得證照的青年提供「優先面試權」，協助青年快速銜接職場，形成從學習、考照到就業的完整鏈結。
↑圖說：K-TV新媒體人才培育中心定期舉辦實體交流活動，促進青年創作者、講師與業界夥伴面對面交流，形成高雄新媒體社群的創意能量網絡。（圖片來源：高雄市青年局提供）
除了企業響應熱烈，學界也積極投入。多所大專院校將新媒體證照納入課程門檻或畢業條件，包括崑山科技大學、高雄科技大學與文藻外語大學《數位內容應用與管理系》等，鼓勵學生在校期間完成證照考取，以提升未來就業競爭力。
青年局設立於鳳山行政中心的「K-TV高雄新媒體人才培育中心」，配備專業錄影棚、多功能講座空間與後製設備，開放青年創作者與在地團隊使用，並提供部分免費借用時段支援創作。近期由ACCUPASS主辦的「南部活動方小聚」選在此舉辦，該公司營運總監Leslie表示：「中心設備完善，感謝高市府打造這個讓南部創作者彼此連結的優質空間。」
↑圖說：K-TV新媒體人才培育中心定期辦理培育課程，力邀業界創作團隊與專業講師協助輔導人才。圖為亞馬遜網路服務（AWS）在今年8月首度南下於K-TV舉辦培訓課程。（圖片來源：高雄市青年局提供）
K-TV也成為不少青年穩定創作的重要助力。像是Podcast節目《5分鐘越語課》利用中心錄音設備後顯著提升節目品質，成功達成穩定更新；而關注永續議題的節目《交匯點》已推出30餘集，每集累積近千次不重複收聽，以淺顯方式吸引青年關注公共議題。
青年局強調，未來將持續深化「創作空間、培訓、認證與媒合」四大核心，推動高雄成為全台新媒體創作聚落。明年更將開設AI短影音與跨平台數據分析課程，協助青年以作品表達觀點、以專業立足職場，串聯更多產業資源，打造高雄成為「創意實現、就業加速」的城市典範。
