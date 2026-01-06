高雄K-TV培育新媒體即戰力 「行銷大師養成」名導傳授攻心提案術

因應短影音、自媒體與數位行銷需求快速成長，新媒體能力已成為青年進入職場與創業的重要基礎。由高雄市政府青年局成立的「K-TV高雄新媒體人才培育中心」近年持續深耕新媒體人才培育，指標性計畫「行銷大師養成計畫」以趨勢導向結合實戰操作，協助青年無縫銜接產業第一線。計畫邁入第五屆，累計吸引近千名青年報名、培訓近600位學員，不少結訓者已實際投入接案與內容製作市場，回饋接案機會與收入穩定成長，展現政策培育「即戰力」的具體成效。

↑圖說：「K-TV 高雄新媒體人才培育中心」打造高雄專屬的創作者孵化基地，自開辦以來已邁入第五屆，累計近千人報名、培訓近600名學員。圖為南臺科技大學黃瓊儀教師與同學前來新媒體中心參訪。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局局長林楷軒指出，影音工具普及下，「人人皆媒體、百業皆影音」已成常態，影像傳遞品牌價值成為青創與職場競爭力關鍵。然而，在流量競逐的紅海中，單會拍片只是入門，真正決勝的是專業深度與商業思維。青年局將持續扮演支持與陪伴角色，透過系統化培育與國際資源整合，縮短青年摸索期，成為創作與接案路上最堅實的後盾。

↑圖說： 高市青年局長林楷軒（前排右四）出席學員小聚活動表示，青年局將持續透過系統化培育與交流平台，成為青年創作與接案發展最穩定的支持力量。（圖片來源：高雄市青年局提供）

為強化學員商務實戰力，青年局日前舉辦「接案者的攻心提案術」年末交流活動，邀請歷屆「行銷大師」學員回流分享，並特別邀請曾與 agnès b.、3M 等國際品牌合作的名導何明昉，解析從零到一的接案歷程與高勝率提案策略，透過實務案例剖析，協助學員掌握產業溝通關鍵，將創意有效轉化為客戶買單的商業價值。

培育成果也反映在學員實績上。學員毛御亘結訓後已能獨立承接企業短影音企劃與拍攝，將所學轉化為穩定接案收益；旅遊頻道《不安於室》創作者魚魚參與課程後，頻道觀看數成長約兩成，成功接軌品牌分潤合作，並進一步跨足品牌經紀角色，從內容創作者進階為具備商業規劃能力的個人品牌。

↑圖說： 行銷大師學員毛御亘結訓後投入新媒體接案市場，並參與 Wellmedia「青春特派員」計畫挑戰節目主持，強化表達能力與臨場應變，拓展自媒體專業發展。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局表示，為持續拓展青年國際視野與商業鏈結，計畫預計於今年2月舉辦電商主題交流活動，並規劃與「亞馬遜全球開店」合作，串聯國際級產業資源。未來將透過「K-TV高雄新媒體人才培育中心」持續打造南台灣創作者孵化基地，相關資訊可關注高雄市政府青年局官網與社群平台，掌握最新新媒體與創業動態。

