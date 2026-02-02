高雄KRRT稱霸國際舞台 勇奪「橋2026繩索救助菁英邀請賽」世界第一

由內政部消防署指導舉辦的「橋2026繩索救助菁英邀請賽」在一月廿九日至二月一日辦理為期四天的研討會及相關賽事，圓滿落幕；高市府消防局繩索救援隊（KRRT）在來自九個國家、十二支頂尖隊伍的激烈競逐中脫穎而出，技壓群雄，榮獲第一名，成功將冠軍留在臺灣，再次展現我國消防繩索救援的國際級專業水準。(見圖)

高市府消防局今(二)日說明，這次賽事透過高度擬真的救援場景設計多項高難度關卡，全面考驗參賽隊伍的專業技術、體能耐力、臨場判斷及團隊默契；KRRT於比賽過程中展現精準的繩索架設能力、流暢的作業流程及冷靜沉著的戰術決策，在高壓環境下仍能穩定發揮，最終以卓越表現摘下桂冠，獲得評審團及各國參賽隊伍的一致肯定。

廣告 廣告

頒獎典禮延續「橋」系列賽事傳統，採自最後一名起依序頒獎方式進行，最後當冠軍隊伍上台時，全場報以最熱烈的掌聲，象徵對每一位投入救援工作的消防人員致上最高敬意；這不僅是一場競賽，更是對救援使命與守護生命價值的共同承諾。

賽事期間，各國菁英隊伍除相互競技外，亦積極交流救援理念與技術經驗，充分體現「救援無國界」的精神；KRRT不僅展現高市府消防局在繩索救援領域的專業實力，也透過實戰與國際交流，汲取先進經驗，持續精進我國整體救援能量。

該賽事現場完整呈現高難度救援情境與國際專業交流成果，也再次讓世界看見臺灣消防人員的勇氣、專業與榮耀；KRRT將持續在救援道路上精進前行，與全球消防及救援夥伴攜手守護生命。

高市府消防局表示，KRRT的優異表現不僅是團隊長期投入訓練的成果，更象徵高雄乃至臺灣消防在繩索救援領域具備高度專業與國際競爭力；未來將持續精進救援技術、深化人才培訓，同時引進世界先進救援技術與經驗，為守護民眾安全及促進國際救援交流貢獻更多力量。