高雄LaLaport明年開幕！全台首座ARTE MUSEUM 270間專櫃進駐

生活中心／賴俊佑報導

高雄LaLaport預計2026年開幕。(圖／三井不動產集團提供)

全台第三座Mitsui Shopping Park LaLaport前進高雄！今(19)日舉行上樑儀式，預計2026年開幕，高雄LaLaport預計將有270間專櫃進駐，包括全台首座沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，以及高雄具代表性的在地餐飲企業漢來美食。

高雄LaLaport預計有270間專櫃進駐。(圖／三井不動產集團提供)

高雄鳳山首度有大型購物中心進駐

高雄LaLaport落腳於高雄鳳山，是鳳山首度有大型購物中心進駐，基地面積13000坪，共有地上6樓、地下2樓，周邊區域涵蓋台灣最大國際級藝術表演中心衛武營、建軍站藝術村等藝文特區，鄰近高雄捷運橘線「鳳山西站」，

高雄LaLaport約有270間專櫃進駐，預計將會規劃有國際性流行品牌、包含日系排隊美食與國內外知名餐飲品牌、生活消費性品牌、大型娛樂設施等進駐，以及符合高雄地區消費者所喜愛、生活所需之品牌商品。

高雄LaLaport引進全台首座 ARTE MUSEUM。(圖／三井不動產集團提供）

ARTE MUSEUM帶領觀眾徜徉於壯麗山川、浩瀚海洋與奇幻自然的氛圍中。(圖／三井不動產集團提供）

高雄LaLaport引進全台首座 ARTE MUSEUM

高雄LaLaport最大亮點，就是引進全球最受歡迎沉浸式藝術先驅 ARTE MUSEUM，以「永恆的自然 (Eternal Nature)」為核心理念打造的 ARTE MUSEUM，是一座將藝術、科技與自然融合的沉浸式媒體藝術館。自 2020 年 9 月在韓國濟州開幕以來，ARTE MUSEUM 以其震撼的視覺影像、聲音效果以及與作品相呼應的專屬香氛設計，結合細膩的空間規劃，帶領觀眾徜徉於壯麗山川、浩瀚海洋與奇幻自然的氛圍中，彷彿走進一場超越現實的感官旅程。

ARTE MUSEUM 已相繼在韓國的首爾、釜山、江陵、麗水展開，並逐步將版圖拓展至全球，包括紐約、拉斯維加斯、杜拜等地，ARTE MUSEUM 確定將會進駐 LaLaport 高雄，為高雄帶來全然不同、嶄新的藝術體驗。

CITYLINK三重店(圖／CITYLINK提供）

CITYLINK三重店開幕 引進多間「三重首店」品牌

新北人久等了！備受期待的軌道經濟新地標CITYLINK三重店將於12月20日盛大開幕，CITYLINK引進多間「三重首店」品牌，包括壽司郎、主打英倫質感美學的英格莉莉、傳奇冰淇淋品牌31冰淇淋、日本藥妝龍頭松本清等等。

為歡慶開幕並迎接聖誕跨年商機，CITYLINK三重店祭出「好禮風暴」活動，12月20日至2026年2月1日，會員當日消費滿1000元，憑當日發票兌換抽獎機會1次，大獎包括Xiaomi掃地機器人、Pad 7、Buds5等萬元好禮。

