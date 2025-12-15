高雄OPEN大氣球遊行 JISOO手繪SHUMON全球首飛、告五人夢幻合體告五豬

台北市 / 林彥廷 綜合報導

高雄夢時代大道13日化身成一條歡樂能量滿滿的城市嘉年華，第18屆高雄OPEN大氣球遊行熱鬧登場，吸引大批民眾一早就湧入現場，氣氛一路從白天嗨到夜晚。今年最受矚目的焦點之一，由JISOO親手繪製的原創角色SHUMON，以巨型大氣球姿態全球首次亮相。療癒系的SHUMON高掛高雄天空，瞬間成為全場焦點，不少粉絲一看到立刻舉起手機狂拍。

另一個讓現場尖叫聲不斷的畫面，則是特地到場參與高雄大氣球遊行的超人氣Z世代天團告五人，與他們的專屬吉祥物「告五豬」首次以超巨型氣球形式登場。告五人一看到氣球升空就難掩興奮，直呼近距離看真的「超級大」。身為告五豬創作者的雲安更笑說，能參與這麼重要的遊行，還排在吉祥物大前輩LOCK醬後方，覺得非常榮幸，「真的希望未來在演唱會也能再次看到這麼大的豬豬。」

廣告 廣告

圖 / 寬寬整合行銷

▲ 圖 / 寬寬整合行銷

有趣的是，三人一看到告五豬升空，甚至一度不想坐遊行車，笑說很想直接下來當拉氣球的人。雲安表示，知道工作人員非常辛苦，也想親自分擔一點力氣。現場更爆料，雲安從第一眼看到告五豬就開始「發狂自拍」，而犬青與謙哥也超想實際加入拉氣球行列，近距離感受巨型氣球的重量。雲安分享，拉氣球時真的需要很大的力氣，必須很多人同時在底下穩住，對抗現場的風，「真的非常不容易，也非常感謝每一位工作人員的付出。」犬青則笑說，因為機會太難得，想好好跟告五豬留下最完美的自拍紀念。

被問到如果這隻巨大告五豬真的送給他們，會想怎麼用，告五人毫不猶豫地表示，希望每一場演唱會都能有這隻豬氣球一起參與，並笑著向歌迷喊話，請大家一起期待他們唱回高雄世運的那一天。告五人不只在豔陽下全程走完遊行路線，結束後還登上大舞台向滿場觀眾打招呼，更特地下遊行車，走到場邊與民眾近距離互動，發送海報、擊掌、握手，親切寵粉的舉動讓現場氣氛再度升溫。

從SHUMON的全球首飛，到告五人與告五豬的夢幻合體，再加上OPEN家族領軍登場，今年的高雄OPEN大氣球遊行不只畫面滿分，也把歡樂與感動一次拉到最高點，在最好的天氣裡，寫下屬於高雄的年度城市記憶。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄跨年晚會第二波卡司 告五人壓軸、跨後八三夭熱血迎2026

吉他教父黃中岳任音樂總監 告五人如吃定心丸

吉伊卡哇太夯 造型氣球禁帶入台鐵.高鐵

