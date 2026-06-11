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即時中心／温芸萱報導

高雄市警局今（11）日在SKM Park Outlets高雄草衙及高捷草衙站舉辦「靖勇專案」實警演練，模擬珠寶展遭3名具軍事背景歹徒持槍搶劫、挾持人質並遺留爆裂物的重大危安事件。警方接獲通報後，立即啟動區域聯防，由快打部隊、捷警、航警及維安特勤聯手圍捕，並運用無人機空中監控掌握歹徒動向，成功攔截接應車輛、平安救出人質。消防、衛生及防爆小組同步投入救護與排爆作業。

為因應大眾運輸系統及人潮聚集場所可能發生的重大人為危安事件，高雄市政府警察局今日上午10時，在前鎮區SKM Park Outlets高雄草衙及高雄捷運草衙站舉辦「115年靖勇專案」實警演練。演練由高市警副局長蔡文峰主持，內政部警政署警政委員張樹德率督考小組到場指導，驗證警方面對重大危安事件的應變能力。

模擬武裝搶匪犯案 開槍傷人還挾持人質

此次演練由前鎮分局執行，以「有想定、無腳本」方式貼近真實狀況。情境設定為SKM Park Outlets高雄草衙舉辦「2026高雄國際珠寶展」期間，3名具有軍事背景的歹徒策劃精準持械搶劫，除開槍擊傷見義勇為民眾外，還挾持人質企圖脫逃，現場甚至遺留具高度殺傷力的爆裂物，考驗警方與相關單位的應變處置能力。

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快新聞／珠寶展驚爆持槍搶案！爆裂物驚現商場 高雄警「模擬」特勤攻堅救人質

3名具有軍事背景的歹徒策劃精準持械搶劫，除開槍擊傷見義勇為民眾外，還挾持人質企圖脫逃，現場甚至遺留具高度殺傷力的爆裂物。（圖／高雄市府警察局提供）





警方接獲報案後，商場安管中心立即通報110，前鎮分局快打警力迅速趕抵現場，同步啟動區域聯防機制。小港分局、捷運警察隊及航空警察局高雄分局封鎖周邊交通要道，防止歹徒往捷運站體或國際機場方向逃逸。

無人機監控鎖定歹徒 特勤攻堅成功救人

演練第二階段開設前進指揮所進行層級化調度，並運用無人機執行空中監偵，成功掌握歹徒動向並攔截接應車輛。面對人質危機，保安警察第一總隊維安特勤大隊、高市警特勤中隊及談判小組同步進駐，在談判與戰術攻堅無縫接軌下，順利營救人質。





快新聞／珠寶展驚爆持槍搶案！爆裂物驚現商場 高雄警「模擬」特勤攻堅救人質

高市警特勤中隊在談判與戰術攻堅無縫接軌下，順利營救人質。（圖／高雄市府警察局提供）





後續消防局與衛生局也立即啟動大量傷患救護機制，進行檢傷分類與後送作業；刑事警察局防爆小組則出動機器手臂，將爆裂物置入防爆筒後移往安全地點擊解，再由刑事鑑識中心進行現場採證。

演練結束後，警政署警政委員張樹德於行動後檢討會中，肯定各單位在跨機關通報、快速警力派遣及假訊息澄清等方面展現高度效率。蔡文峰也特別致贈感謝狀給SKM Park Outlets及高雄捷運公司等協演單位，感謝民間企業共同投入治安維護工作。高市警表示，未來將持續精進快速組合警力與科技圍捕戰術，深化與大型商場及公共運輸系統合作，全力守護民眾生命財產安全。





快新聞／珠寶展驚爆持槍搶案！爆裂物驚現商場 高雄警「模擬」特勤攻堅救人質

高市警特勤中隊在談判與戰術攻堅無縫接軌下，順利營救人質。（圖／高雄市府警察局提供）





原文出處：快新聞／高雄Outlets珠寶展驚爆歹徒持槍搶案？特勤「模擬」攻堅救人質

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