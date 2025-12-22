高雄PIER F棧參庫轉型智慧示範場域

高雄港歷史倉庫「PIER F棧參庫」轉型智慧示範場域。 （記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

鎖定以「智慧創新、科技鏈結、永續共生」為核心的科技聚落，位於高雄港蓬萊商港區的歷史倉庫「PIER F棧參庫」，發展為南部具代表性的智慧轉型示範場域，廿二日舉行啟用典禮，全球遠端伺服器管理晶片龍頭信驊科技率先進駐。

高雄市經發局指出，這個結合人工智慧、半導體、智慧製造等關鍵產業，並融合文化展示、科技應用、創新創業與生態共融等多元功能性的智慧轉型示範場域，整體使用面積逾六千九百平方公尺，採分層配置以兼顧營運效率與參觀動線，一樓目前已有中華電信、信驊科技、鑫蘊林科等企業並已滿駐，二樓規劃近百坪獨立單位空間，提供具研發能量之企業進駐使用，加速技術落地與產業鏈結。

廣告 廣告

高雄市政府近年推動智慧城市與產業轉型，透過「亞灣2.0–智慧科技創新園區」及「智慧高雄燈塔計畫」，已逐步建構跨域整合的5G AIoT 產業生態系，促進企業落地發展，並帶動港區空間再生結合亞灣2.0產業基礎與智慧高雄燈塔計畫的示範經驗，逐步建立跨局處協作及產業合作模式，PIER F將成為深化應用實證、促進產業鏈結的重要節點。

國發會副主委詹方冠表示，棧參庫從早期外銷香蕉的農業倉庫，轉變為如今的人工智慧創新基地，象徵高雄已邁向創新驅動階段。信驊科技董事長林鴻明指出，將持續提供前瞻解決方案，深化智慧城市應用，並培育在地人才，擴大南部研發能量；中華電信董事長簡志誠表示，未來中華電信將整合亞灣科技據點的ＡＩ研發、展示與人才培育，攜手市府推動智慧治理，拓展至全世界。