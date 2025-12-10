高雄Pinway年度盛事 品味生活節12/13-14 駁二登場

「第四屆品味生活節」匯聚手作、展覽、市集到風格音樂，打造高雄永續城市體驗。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府青年局轄下Pinway駁二8號倉庫青創基地，12月13、14日將推出年度策展活動「第四屆品味生活節」，今年以「高雄山海共生」為策展主題，從柴山步道、生態紋理、旗津海岸與港都生活汲取靈感，結合展覽、魅力市集、永續手作與風格音樂，帶領民眾以貼近日常的方式重新認識高雄山與海交織的城市樣貌。

青年局長林楷軒表示，壽山與半屏山承載珍貴的自然生態與文化記憶，旗津、高雄港則象徵城市向海而生的發展軌跡。然而山與海同時也面臨野生動物共存、海洋廢棄物及塑膠微粒等永續挑戰。今年品味生活節以「山海共生」為策展主軸，將環境教育轉化為可親近又具創意的生活行動，讓永續不再是一個抽象概念，而是每位市民都能透過日常選擇參與的具體實踐。他強調，Pinway作為南部首座SDGs示範場域，青年局將持續透過策展與跨域合作，深化永續教育並支持青創發揮社會影響力。

今年展區由青年局攜手台灣獼猴共存推廣協會、旗津技工舍大港校CC及Pinway進駐職人共同打造「山海共生展區」，以柴山地景、海岸循環材料及地方物種為核心元素，透過靜態展示、圖像敘事與互動體驗呈現高雄山海故事。其中，作為年度前哨展推出的《猴樣百出圖鑑》，以趣味翻牌與插圖介紹柴山獼猴習性，搭配手機小測驗可兌換限量貼紙，在教育面向深受親子與遊客喜愛。

這次亦首度推出「山海旅人」手機互動遊戲，民眾可透過簡易測驗找出自己的山海旅人類型，並沿著場域導引探索展區與集章地圖，完成任務後可兌換由青創品牌「異想之森Fantasy Forest」設計、澆水即可發芽的「植物紙卡」，讓永續意識以更日常、更溫柔的方式被帶回生活。

今年推出的永續手作課程更以山海元素延伸出多款體驗，包括以柴山輪廓打造的「瓶中山海」、以壽山紋理與木質PLA製作的3D列印倒流香底座、使用旗津漂流木創作的木作體驗、以回收漁網編織的提袋，以及海廢明信片、海洋擴香石等課程，多項報名於開放後即告額滿，展現民眾對永續議題的高度關注。

市集部分，規模擴大至64組品牌共同參與，集結青年局立案輔導青創攤商、Pinway進駐品牌與亮點合作單位，以循環材料設計、無包裝生活及特色飲食，呈現城市生活多元的永續提案。今年特別邀請守護海洋的「海洋委員會海洋保育署」與「海廢再生聯盟」加入，並匯集海廢再生與地方特色品牌，共同傳遞從山到海的永續生活想像。為落實減塑，活動亦與「邊緣人市集」及「青瓢」合作提供循環餐具租借服務，多家攤商推出自備餐具優惠，鼓勵民眾以行動響應環境友善。舞台表演則由多組高雄在地團隊接力登場，共同為活動注入具層次且具高雄特色的音樂能量。

本屆亦邀請以回收材料創作聞名的藝術團隊Deka Dance(豬腳跳舞)打造場域限定的大型裝置，以漂流木、廢棄布料、生鏽金屬等素材重新組構作品，呼應「拒絕一次性娛樂成為新的廢棄物」的創作理念，使活動的永續敘事從展區延伸至公共藝術，成為現場最具討論度的亮點之一。

青年局表示，品味生活節透過展覽、體驗、市集、遊戲與音樂串聯出完整的山海敘事，讓永續理念以更具體、更生活化的方式走進市民日常。未來青年局將持續透過Pinway推動青創育成與永續教育，攜手更多創作者、品牌與公私部門，共同打造更多元且具深度的城市體驗，讓高雄成為青年與永續同行的城市。

