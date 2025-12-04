高雄SBIR創新研發成果發表 智能永續升級打開國際市場

▲會中優秀廠商、參展企業、產業園區、公協會與產業界嘉賓齊聚一堂，展現高雄地方型SBIR這18年來持續累積的創新能量。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市政府為協助中小企業升級轉型，積極推動「高雄市地方產業創新研發推動計畫（簡稱地方型SBIR）邁入第18年，致力輔導高雄在地產業爭取中央資源與創新轉型，以提升在地產業競爭力。於昨（3）日舉辦「113年度高雄市SBIR計畫-雄好本領成果發表會」，由高雄市政府邀請10家計畫亮點廠商共同展示成果能量，進行創新研發、智慧應用技術分享，現場聚集來自產業園區、公協會代表、新創基地代表與在地廠商，共同見證高雄中小企業在創新研發領域的卓越成果。

▲今年的優秀廠商獎座以電池回收再生銅手工打造，造型融合港都與船舶交會意象，象徵高雄企業以創新為帆、乘勢前行，在永續與智慧產業並進的浪潮中航向國際舞台。

高雄市政府副秘書長張家興副親臨現場頒獎並表示，面對席捲全球的 AI 浪潮，企業唯有持續創新才能掌握未來。市府將持續以研發補助、試煉場域與國際媒合等措施，協助中小企業突破技術瓶頸、提升產品價值並強化競爭力，同時推動半導體、再生能源與高科技產業發展，落實淨零、數位雙軸轉型，打造強韌的產業生態攜手企業邁向國際，為城市注入持續成長的創新動能。

去（113）年高雄地方型SBIR共補助43家廠商，總補助金額達3,039萬元，其中8家廠商榮獲審核委員評鑑推薦為優秀廠商，包含根基智能理財、山青、昱叡電子、儀展科技、仲鈜科技、藍斯特企業、競零再生科技與鮪軒貿易。由張副秘書長代表市府頒獎表彰，期許在地企業持續運用智慧科技及創新技術，將研發成果於高雄落地實證，並進一步複製、擴散至國際市場，提升在地產業競爭力，打造具全球影響力的創新典範。

榮獲113年度優秀廠商的藍斯特企業，以「XMOTO AI智慧洗機車設備」打造全新自動化洗機車體驗，3分鐘即可完成清洗，並結合數位支付、會員系統與小坪數無人商店模式，快速拓展市場版圖。自113年左營總店開幕以來，目前全台經銷門市突破80間，LINE會員與社群粉絲衝破萬人，市場潛力強勁，並積極布局海外新南向市場，展現高雄新創的國際化實力。

為113年度優秀廠商獎盃提供再生銅的競零再生科技，總經理何麗貞提到公司研發不限形式與直徑圓型電池脫離技術，在執行計畫期間，從電動機車汰舊的鋰電池回收餘電，並利用自動化推桿設備將電池模組快速拆解，每小時可處理1,600顆單電池，拆解分離再生為高純度的銅、鈷、鎳金屬態，廢塑膠轉化為再利用材料，實現「城市礦山」的願景。自動化系統每年可為模組廠節省約144萬元人工成本，減少安全風險並提升生產效率，為有限資源的永續利用提供解決方案。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市府積極與在地企業攜手並進，持續投入創新研發輔導，累計協助逾千家在地中小企業創新研發，挹注補助額近8億元，帶動投資額超過32億元，透過補助，降低企業創新創業時的風險，協助企業大膽探索事業的發展方向。現場展示跨足創新美食、智慧製造及永續生活等多元領域的研發成果，讓來賓親自體驗最新科技創新產品，直觀感受市府對高雄產業創新的支持成效。市府也持續推動「雙軸轉型」，涵蓋數位化升級與淨零減碳兩大方向，凝聚中小企業的創新動能，共同推動高雄向智慧永續之都邁進。（圖／記者王雯玲翻攝）