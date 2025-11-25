高雄T-CERT全國發光 八支新隊伍誓師亮相

內政部消防署近日舉辦「一一四年度T-CERT誓師大會與績優隊伍表揚活動」，全國各公私部門自主緊急應變隊齊聚一堂，共同展現自主防災量能；今年高雄市整體表現亮眼，不僅在績優隊伍評選中脫穎而出，多支新訓隊伍也在誓師典禮正式登場，展現城市提升災害韌性的強大推動成果。(見圖)

高市府消防局今(廿五)日說明，在績優隊伍選拔部分，「大林煉油廠」因承辦一一四年南區分區T-CERT觀摩演練表現優異，成功示範自主防災模式；「興達發電廠」則在一一四年全國T-CERT競技大賽表現突出，成績勇奪全國第一，雙雙獲獎顯見高雄T-CERT隊伍推動防災工作的用心。

而這次活動同步舉行誓師授旗儀式，高雄市共有八支於一一四年度培訓的新T-CERT隊伍完成授旗，未來將在災害初期應變發揮關鍵作用，共同強化高雄市公私協力的自主防救災體系。

消防局表示，T-CERT自主應變隊制度是提升城市防災量能的重要基石，透過訓練、演練與競賽的持續推動，使各單位能建立自我防護能力，這次高雄市隊伍在全國獲得多項肯定，不僅是各單位投入的成果展現，也象徵地方與中央合作深化。高雄市將持續強化T-CERT推動與培訓能量，打造更完整的自主應變網絡，提升城市面對災害時的整體韌性。