高雄VR體感劇院打造專屬I 人的沉浸式跨年夜

▲懶骨頭專家Yogibo跨年限定進駐劇院。（圖／高市府文化局提供）

[NOWnews今日新聞] 一場專屬於「I 人」的跨年派對！高雄 VR 體感劇院將在12月31號舉辦 Silent Sync @VR體感劇院：《進入默日跨年派對》，結合話題 VR 作品《默日迪斯可》與台灣知名 Finger Drumming 音樂人 PUZZLEMAN，加上懶骨頭專家Yogibo的舒適座椅，共創獨特的沉浸式跨年夜。活動將於 12 月 1 日正式開賣。

不同於一般熱鬧喧囂的跨年派對，此活動以 VR 作為核心，觀眾只需戴上頭顯，便能進入個人化的沉浸空間，猶如一場靜默的迪斯可。VR體感劇院特別限定播映話題 VR 作品 《默日迪斯可》（Silent Disco），帶領觀眾穿越三個截然不同的虛擬舞池，主題橫跨欲望、生死、身體與靈魂的交界。作品由柏林導演法比歐提姆 Fabio Thiem 創作，《默日迪斯可》是他對「身體如何在虛擬中再次被喚醒」的思辨，也是近年歐洲 VR 創作中最具討論度的作品之一。

▲VR作品《默日迪斯可》劇照。（圖／高市府文化局提供）

在虛擬世界穿梭完畢後，觀眾將回到現場，由台灣 Finger Drumming 指標音樂人 PUZZLEMAN 帶來跨年限定演出。身為顏社旗下備受矚目的 lo-fi hip hop beatmaker，他擅長以取樣與手指鼓，把日常聲響與電子樂器交織成兼具靈魂與律動的聲景。從療癒睡前專輯《睏前愛用 PUZZLEMAN》，到結合瑜伽與視訊投影的沉浸式企劃〈DREAM YOGA〉，再到採集陽明山自然聲響的卡帶作品《上山採樣：YANG MING BEATS》，一路打造出獨樹一格的聲音宇宙，陪觀眾在律動中迎向新的一年。

活動另一亮點，來自美國的懶骨頭專家Yogibo也特別加入此次跨年派對，打造專屬 I 人的「懶骨頭搖滾區」。活動當天觀眾將依現場排隊順序挑選座位，無論是360度旋轉蛋椅或沉入柔軟包覆的 Yogibo，都可以從最舒服的姿態迎接 2026 的第一個節拍。

此次跨年活動中，每位參加者都能領到一份限量的《EMERGENCY PARTY KIT》，以透明急救包為概念打造，裡裝著四大品牌精心提供的跨年生存補給。除此之外，主辦單位還貼心附上螢光色響板，希望在新的一年裡每個人都能敲出屬於自己的節奏。

