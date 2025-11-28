高雄VR體感劇院打造「I人友善」 結合音樂、零食與懶骨頭體驗

近年來高雄以一場又一場國際級大型演唱會站上全球版面，展現南方城市澎湃而壯闊的能量，然而，高雄的多元文化能量從不侷限於音浪與煙火；當跨年煙火即將點亮天空、多數人擠進喧鬧人群倒數時，高雄VR體感劇院為那些偏好享受感官沉浸、並樂於以自己的節奏迎接新年的人，打造一場專屬於「I人」的跨年派對。高雄VR體感劇院將在十二月卅一號舉辦Silent Sync @VR體感劇院：《進入默日跨年派對》，結合話題VR作品《默日迪斯可》與台灣知名Finger Drumming音樂人PUZZLEMAN，加上懶骨頭專家Yogibo的舒適座椅，共創獨特的沉浸式跨年夜。該活動將於十二月一日起正式開賣，極限量名額，歡迎I人們把握機會。(見圖)

高雄市電影館今(廿八)日說明，不同於一般熱鬧喧囂的跨年派對，該活動以VR作為核心，觀眾只需戴上頭顯，便能進入個人化的沉浸空間，猶如一場靜默的迪斯可；也因此VR體感劇院特別限定播映話題VR作品《默日迪斯可》（Silent Disco），帶領觀眾穿越三個截然不同的虛擬舞池，主題橫跨欲望、生死、身體與靈魂的交界。作品由柏林導演法比歐提姆(Fabio Thiem)創作，他擅長以模仿、偽裝與角色假扮帶出深層的心理議題。《默日迪斯可》是他對「身體如何在虛擬中再次被喚醒」的思辨，也是近年歐洲VR創作中最具討論度的作品之一，僅於今年的年末快閃一天，錯過不再。

在虛擬世界穿梭完畢後，觀眾將回到現場，由台灣Finger Drumming指標音樂人PUZZLEMAN帶來跨年限定演出，身為顏社旗下備受矚目的lo-fi hip hop beatmaker，他擅長以取樣與手指鼓，把日常聲響與電子樂器交織成兼具靈魂與律動的聲景，從療癒睡前專輯《睏前愛用PUZZLEMAN》，到結合瑜伽與視訊投影的沉浸式企劃〈DREAM YOGA〉，再到採集陽明山自然聲響的卡帶作品《上山採樣：YANG MING BEATS》，一路打造出獨樹一格的聲音宇宙，也將在二○二五的最後一夜，把這股溫柔又充滿能量的節奏濃縮成只屬於高雄的跨年Live Set，陪觀眾在律動中迎向新的一年。

該活動另一亮點，來自美國的懶骨頭專家Yogibo也特別加入這次跨年派對，打造專屬I人的「懶骨頭搖滾區」；Yogibo擁有「享受最慵懶休息模式」的獨特魅力，能依據身形完美貼合並提供全身支撐，久坐也毫無壓力，其最大特色在於能適應各種空間情境，無論是單人沉浸、雙人共享、或在座椅、躺椅、沙發之間自由切換，都能瞬間找到最CHILL的姿勢，帶來「一坐下就不想起來」的舒適體驗。活動當天觀眾將依現場排隊順序挑選座位，無論是360度旋轉蛋椅或沉入柔軟包覆的Yogibo，都可以從最舒服的姿態迎接二○二六的第一個節拍。

這次跨年活動中，每位參加者都能領到一份限量的《EMERGENCY PARTY KIT》-以透明急救包為概念打造，搭配「In case tomorrow never comes」的小標語，是專為「臨時被揪出門的I人」準備的補給袋；這個透明大包裡裝著四大品牌精心提供的跨年生存補給：來自CANDY POPPY果糖爆米花的焦糖肉桂與金沙鹹蛋兩款風味，以酥脆濃郁的口感陪伴跨年夜的歡聚時刻，被視為零食控的年度必吃風味；CHEERSJELLY的舉杯低卡荔枝蒟蒻凍，精美的包裝設計讓人眼前一亮，以清爽果香與零負擔口感，陪你度過倒數前的能量流失；WAT Lady First氣泡雞尾酒以明亮果香與輕盈氣泡開場，貼心添加膠原蛋白，零加糖配方，讓您微醺同時也能優雅無負擔迎接新年；囍感生活則以歐趴糖綜合果乾的天然甜味與脆皮金棗的酸甜層次，替這份生存包補上質感系小零食。除此之外，主辦單位還貼心附上螢光色響板，希望在新的一年裡每個人都能敲出屬於自己的節奏。

《飲酒過量 有害健康》