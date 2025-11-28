高雄VR體感劇院打造「I人友善」 結合音樂、零食與懶骨頭體驗
近年來高雄以一場又一場國際級大型演唱會站上全球版面，展現南方城市澎湃而壯闊的能量，然而，高雄的多元文化能量從不侷限於音浪與煙火；當跨年煙火即將點亮天空、多數人擠進喧鬧人群倒數時，高雄VR體感劇院為那些偏好享受感官沉浸、並樂於以自己的節奏迎接新年的人，打造一場專屬於「I人」的跨年派對。高雄VR體感劇院將在十二月卅一號舉辦Silent Sync @VR體感劇院：《進入默日跨年派對》，結合話題VR作品《默日迪斯可》與台灣知名Finger Drumming音樂人PUZZLEMAN，加上懶骨頭專家Yogibo的舒適座椅，共創獨特的沉浸式跨年夜。該活動將於十二月一日起正式開賣，極限量名額，歡迎I人們把握機會。(見圖)
高雄市電影館今(廿八)日說明，不同於一般熱鬧喧囂的跨年派對，該活動以VR作為核心，觀眾只需戴上頭顯，便能進入個人化的沉浸空間，猶如一場靜默的迪斯可；也因此VR體感劇院特別限定播映話題VR作品《默日迪斯可》（Silent Disco），帶領觀眾穿越三個截然不同的虛擬舞池，主題橫跨欲望、生死、身體與靈魂的交界。作品由柏林導演法比歐提姆(Fabio Thiem)創作，他擅長以模仿、偽裝與角色假扮帶出深層的心理議題。《默日迪斯可》是他對「身體如何在虛擬中再次被喚醒」的思辨，也是近年歐洲VR創作中最具討論度的作品之一，僅於今年的年末快閃一天，錯過不再。
在虛擬世界穿梭完畢後，觀眾將回到現場，由台灣Finger Drumming指標音樂人PUZZLEMAN帶來跨年限定演出，身為顏社旗下備受矚目的lo-fi hip hop beatmaker，他擅長以取樣與手指鼓，把日常聲響與電子樂器交織成兼具靈魂與律動的聲景，從療癒睡前專輯《睏前愛用PUZZLEMAN》，到結合瑜伽與視訊投影的沉浸式企劃〈DREAM YOGA〉，再到採集陽明山自然聲響的卡帶作品《上山採樣：YANG MING BEATS》，一路打造出獨樹一格的聲音宇宙，也將在二○二五的最後一夜，把這股溫柔又充滿能量的節奏濃縮成只屬於高雄的跨年Live Set，陪觀眾在律動中迎向新的一年。
該活動另一亮點，來自美國的懶骨頭專家Yogibo也特別加入這次跨年派對，打造專屬I人的「懶骨頭搖滾區」；Yogibo擁有「享受最慵懶休息模式」的獨特魅力，能依據身形完美貼合並提供全身支撐，久坐也毫無壓力，其最大特色在於能適應各種空間情境，無論是單人沉浸、雙人共享、或在座椅、躺椅、沙發之間自由切換，都能瞬間找到最CHILL的姿勢，帶來「一坐下就不想起來」的舒適體驗。活動當天觀眾將依現場排隊順序挑選座位，無論是360度旋轉蛋椅或沉入柔軟包覆的Yogibo，都可以從最舒服的姿態迎接二○二六的第一個節拍。
這次跨年活動中，每位參加者都能領到一份限量的《EMERGENCY PARTY KIT》-以透明急救包為概念打造，搭配「In case tomorrow never comes」的小標語，是專為「臨時被揪出門的I人」準備的補給袋；這個透明大包裡裝著四大品牌精心提供的跨年生存補給：來自CANDY POPPY果糖爆米花的焦糖肉桂與金沙鹹蛋兩款風味，以酥脆濃郁的口感陪伴跨年夜的歡聚時刻，被視為零食控的年度必吃風味；CHEERSJELLY的舉杯低卡荔枝蒟蒻凍，精美的包裝設計讓人眼前一亮，以清爽果香與零負擔口感，陪你度過倒數前的能量流失；WAT Lady First氣泡雞尾酒以明亮果香與輕盈氣泡開場，貼心添加膠原蛋白，零加糖配方，讓您微醺同時也能優雅無負擔迎接新年；囍感生活則以歐趴糖綜合果乾的天然甜味與脆皮金棗的酸甜層次，替這份生存包補上質感系小零食。除此之外，主辦單位還貼心附上螢光色響板，希望在新的一年裡每個人都能敲出屬於自己的節奏。
《飲酒過量 有害健康》
其他人也在看
香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」
香港新界大埔宏福苑26日傳出嚴重大火，目前已知44人死亡，279人失聯，一消防人員殉職。韓國大型頒獎典禮MAMA即將於本周28、29日在香港舉辦，目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導將不出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
蔡依林演唱會售票卡死當機「歌迷怨氣四起」 主辦單位超級圓頂回應了
蔡依林即將在12月30、31日、1月1日帶著《PLEASURE》演唱會於台北大巨蛋開唱，這是她的全新巡演，也是攻大巨蛋的處女秀，在公布的時候就引起各界期盼，11月23日開賣的時候，卻發生大規模的系統事故，許多歌迷搶到票後，卻因為系統卡死無法結帳，最後拖到時間到訂單被取消，引發大量爭議，延燒多時之後，主辦單位超級圓頂在11月27日晚上才發出聲明，回應外界的質疑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陶晶瑩朝聖TWICE淚崩！公開「子瑜私訊對話」演唱會後1暖舉曝光
韓國女團TWICE本月22、23日首度來台舉辦演唱會，台灣成員周子瑜出道10年終於回家鄉演出，感動不少歌迷。與子瑜一家交情深厚的陶晶瑩，日前陪著女兒荳荳到場朝聖，感動直呼：「台灣跟韓國的距離1750公里，想不到3個小時的飛行，TWICE卻走了10年才走到。」她坦言自己在演唱會上忍不住落淚，並分享與子瑜的私訊對話。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港五級火警造成重大傷亡 韓國網友呼籲取消MAMA
香港昨（26日）新界大埔區宏福苑發生嚴重火災，造成重大傷亡，韓國網友在網上發起連署，呼籲原定於11月28日至29日舉行的2025 MAMA亞洲音樂大獎頒獎禮能取消，以表對受災民眾的關心與尊重。網友留言表示，「希望MAMA主辦能審度形勢，當初要是在韓國辦就好。」「這種情況還要辦音樂頒獎禮也太怪了。」「希望能把MAMA的海外病治好。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
MAMA 2025／因香港大火紅毯確定取消、加入默哀儀式兼捐款 周潤發、楊紫瓊不出席！BABYMONSTER組《獵魔女團》、GD、SJ、Stray Kids…等卡司 、直播平台不斷更新
2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。MAMA頒獎典禮各獎項入圍名單公布，aespa入圍4項最多，加上成員與合作入圍的獎項共6項；BLACKPINK今年除了團體活動，成員個人活動表現也相當亮眼，Jennie、ROSÉ、Jisoo的個人專輯都入圍；G-DRAGON也以全新回歸專輯入圍4項。想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 個月前
《金唱片40》登大巨蛋！JENNIE、IVE超狂卡司 7種票價曝光
為迎接四十週年，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於2026年1月10日首度移師臺灣舉行，地點選在臺北大巨蛋，主辦單位完整公開18組出演卡司，售票日也確定於12月13日。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AAA頒獎典禮＋ACON音樂節，12/6、12/7明星陣容、紅毯、表演時間、直播平台總整理
AAA頒獎典禮＋ACON音樂節，12/6、12/7明星陣容、紅毯、表演時間、直播平台總整理！IU、朴寶劍、佐藤健、舒華確定出席頒獎典禮造咖 ・ 1 天前
徐若瑄睽違21年跨年開唱！ 點頭答應關鍵「全因為兒子」
徐若瑄26日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，剛舉辦完演唱會的她，宣布睽違21年，再度站上跨年舞台，也透露這些年忍痛推掉跨年演出的原因。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
舒淇當導演成片場開心果 吐露十年心路歷程！突宣布這一處是「最後一站」
《女孩》導演舒淇領軍主演9m88與白小櫻，26日出席新加坡國際影展（SGIFF）揭幕。舒淇分享十年創作心路，坦言走到此刻相當不易，幽默表示是否再拍第二部就看觀眾反應。鏡報 ・ 21 小時前
蔡依林演唱會售票當機惹怨 主辦單位檢討：配合調查
台北市 / 綜合報導 天后蔡依林將在台北大巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，門票開賣日卻因系統出現異常，導致不少粉絲無法順利購票，引發熱議。有粉絲表示，雖順利搶到門票，卻在結帳環節卡住，被迫取消訂單。對此，主辦單位發出聲明，表示將虛心檢討，並宣布未來舉辦蔡依林演唱會，將全面實施實名制售票。另外針對當機事故，也已要求平台提供遭網路攻擊所引發系統異常的相關證據，並要求配合刑事警察局調查，以釐清事實。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
南韓樂壇9大咖到！ 金唱片首波卡司 IVE.CORTIS都來了
台北市 / 綜合報導 南韓年度盛事金唱片頒獎典禮，明年1月10日將首度移師台北大巨蛋舉辦。主辦單位公布第一波出席名單，總共有9組大咖藝人，週四會再宣布第二波卡司，同時公開座位圖跟票務資訊，讓不少粉絲相當期待，也已經摩拳擦掌，準備搶票一睹偶像風采。IVE的一舉一動讓粉絲怦然心動，今年初金唱片的表演，無法親自到場沒關係，因為官方宣布，明年初她們將要再戰，也是首度登上大巨蛋，粉絲久等了，金唱片今（26）日終於公布典禮首波出席藝人名單，除了IVE外，LE SSERAFIM跟IZNA都會出席，男團則有NCTWISH，ENHYPEN，ZEROBASEONE，跟歌手ZOZAZZ，其中還有兩組怪物新人，ALLDAY PROJECT，跟防彈少年團的師弟CORTIS，九組陣容相當豪華。能參加盛會，對南韓歌手來說絕對是至高榮譽，以金唱片來看，它被譽為韓國的葛萊美獎，以「重實績重專業」聞名，會參考專輯銷量跟音源表現，也被稱作「歌手們最想得的獎項」，而下個月在高雄舉辦的AAA，則是韓國首個結合音樂、戲劇電影的頒獎典禮，能一次收集到頂流明星。台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓說：「在這種所謂的指標性的國際城市，不論是台北，高雄或者是其他的六都，都有機會能夠更好的去增加，像是觀光客，粉絲來到台灣，也能夠在台灣的文創產業去提升。」專家點出，典禮挑台灣舉行，是因城市國際化程度高，且願意發展，透過跨國合作帶動經濟，在文化交流上也能進一步擴張，況且台灣K-POP粉絲多，還以超強應援聞名，或許也是典禮來台的原因之一。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 5 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前