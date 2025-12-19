高雄x栃木水果混搭！陳其邁、福田知事創意製冰PK

台日友好情誼持續升溫，日本栃木縣知事福田富一暌違8年再次率團造訪高雄，高雄市長陳其邁於18日熱情接待，並與福田知事展開「創意製冰PK」。（高市府行國處提供／洪浩軒高雄傳真）

台日友好情誼持續升溫，日本栃木縣知事福田富一暌違8年再次率團造訪高雄，高雄市長陳其邁於18日熱情接待，並與福田知事展開「創意製冰PK」，將栃木縣知名的「栃愛果」草莓，與高雄旗山香蕉、大寮紅豆完美混搭，共同行銷2座城市的優質物產。

高雄自民國106年與栃木縣簽署經濟及教育友好合作備忘錄，並於107年簽署觀光交流備忘錄，雙方在多元領域透過線上、實體互動方式維持熱絡交流。陳其邁18日特別向福田富一介紹高雄近年從工業城市轉型為高科技與文創並進的國際城市，半導體產業布局、演唱會經濟發展，皆為台日城市合作創造更多可能。

福田富一表示，台灣旅客長期都是栃木縣重要的國際遊客，尤其日本與台灣之間的深厚情誼，讓地方交流更具溫度與深度。栃木縣與高雄同樣擁有穩健的製造業基礎，對於高雄能夠成為全球半導體最先進製程聚落感到敬佩，期待未來除持續推動觀光交流外，也期待在半導體、智慧製造及人才培育等領域，進一步深化雙方合作。

陳其邁與福田富一18日運用栃木縣「栃愛果」草莓、高雄旗山香蕉及大寮紅豆，聯手製作創意手作冰品，兩人邊製冰邊交流，大讚「台日水果混搭最對味」，以輕鬆趣味的方式行銷雙方農產。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，高雄長期與日本城市保持密切互動，也透過舉辦台日大港水果祭、日光海島生活節等大型活動，邀請日本城市參與，讓民眾可以親身了解不同日本城市的文化及物產魅力，獲得熱烈迴響。未來高雄將持續扮演台日交流的重要橋樑。

