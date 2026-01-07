高雄Y字型路口紅綠燈不同步 行人地獄？交通局：將調整

高雄市 / 綜合報導

高雄有民眾日前到鳳山區，五甲二路及臨海路口，卻發現，正當穿越行人穿越線時，機車道上的車輛不斷從眼前呼嘯而過，原來這個Y字型路口，一邊是機慢車道、一邊是汽車專用道，但兩邊紅綠燈不同步，造成一邊紅燈時，行人通行到一半，另一邊還是綠燈的情況，就像是行人地獄，穿越路口險象環生。對此交通局回應，將會調整行人穿越線位置之外，也會搭配號誌，保障行人安全。

正當車輛停等紅燈時，行人把握時間趕緊穿越路口，但走著走著，抬頭一看什麼！有沒有看錯，稍等一下，一邊亮紅燈一邊卻亮綠燈，是看錯了嗎，沒有沒看錯，好幾輛機車從前方呼嘯而過，來來來，你們先騎我再走！不過行人越想越不對，再看一次紅綠燈，正當汽車專用道亮紅燈，機慢車專用道卻是亮綠燈，車輛分流沒有問題，但走在斑馬線上的民眾卻置身風險。

民眾說：「公路局的人來看過，但是這裡要過去那一個馬路，確實很不好過，照規定要走到那一邊的斑馬線，等不到你可以過去的那個點，那個紅綠燈跟斑馬線都沒有人停，現在這裡騎，那個人要怎麼走，現在換那的車通行，你要人家怎麼走。」

被民眾覺得道路設計，有瑕疵的地點是高雄鳳山五甲二路及臨海路口，我們透過街景圖看得更清晰，這個路口共有8個線道，不僅道路相當寬，車流也相當多，甚至沒有給行人通行的號誌時間，高雄交通局副局長劉建邦說：「交通局會評估調整行人穿越道線，然後導引穿越的民眾從南側來通過。」

針對行人走到一半，卡在道路上，還得禮讓車輛先行才能趁空檔穿越路口，交通局回應，將會調整行人穿越線位置，以及搭配行人號誌，讓民眾不再冒著危險穿越路口。

