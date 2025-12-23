高雄YouBike 115年起全面上路新制 未投保傷害險將無法租借

高雄公共自行車YouBike已深度融入市民生活，全市累積建置站點達1,471站，總騎乘人次突破7,600萬。為進一步保障騎乘安全，高雄市政府交通局提醒，民眾須透過YouBike App或官方網站登入勾選，同意免費投保公共自行車傷害險，否則自115年起將無法租借高雄YouBike，影響使用權益。

交通局表示，目前高雄YouBike已為騎乘者提供免費的公共自行車傷害險，保障內容包含身故或失能保險金新臺幣100萬元，以及住院傷害醫療保險金每日1,000元。使用者僅需完成線上勾選同意投保程序，即可享有保障，無須額外負擔任何費用。

↑圖說：高雄 YouBike 提供騎乘者免費投保公共自行車傷害險，民眾僅需登入 YouBike App 或官方網站勾選同意，即可完成投保，無須額外負擔費用。（圖片來源：高雄市交通局提供）

交通局指出，為全面提升公共自行車騎乘安全，自115年1月1日起，高雄YouBike將正式實施「先投保、再租借」措施，不論車型皆一體適用。屆時，系統將以是否完成公共自行車傷害險投保作為租借開通條件，尚未投保的使用者將無法進行租借。

交通局進一步說明，目前高雄市公共自行車傷害險投保比率已超過九成，顯示多數市民已完成設定，仍呼籲尚未完成投保的民眾儘速透過YouBike App或官方網站辦理，以免新制上路後無法使用YouBike，影響日常通勤與騎乘便利。

