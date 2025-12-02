高雅簡約不落俗套！135坪新成屋在現代語彙中襯出明亮輕奢的生活輪廓
高雅簡約不落俗套！135坪新成屋在現代語彙中襯出明亮輕奢的生活輪廓
整理｜Eason 圖片來源｜詠絮室內設計
從線條到光影的呈現，豪宅設計不僅是美學與機能所構成的宅邸，在時光的流轉下，更能展現雋永而迷人的居家氣息。詠絮室內設計團隊以專業設計思維，結合巧思，透過材質、色調、軟裝等元素，讓空間在光影的映襯下，即使不張揚奢華的魅力，卻能深刻讓人感受空間獨特氣韻。
有鑑於屋主重視空間氛圍與美感，希冀在住宅中感受華麗風采，設計團隊以巧思因應業主的生活需求，規劃合適的4房1廳空間格局，結合流暢動線、明亮採光，為空間開啟嶄新的生活面貌，並注入華麗優雅的日常風采，滿足日常機能與動線採光，為家賦予大氣優雅的形貌，讓人徜徉於空間中輕易感受生活品味的不凡，陶醉於空間的開闊與細緻典雅。在設計上以現代奢華的設計語彙為核心，搭配材質的精挑細選、色彩的完美調和，結合生活動線與明亮採光，透過巧思增添空間機能，提升美好生活品質，並重視空間細節，結合紋理、線條、軟裝元素，營造空間的豐富表情，讓居家光景在優雅的生活步調中，映照出不凡的生活面貌。
為了增加空間坪效，運用畸零地方打造儲存空間，為居家創造更多機能性，除此之外，在廚房區域中，在設計時特別改變廚房的方向，以符合業主的使用需求，為居住空間滿足機能與美感，提升整體的生活品質；材質的運用上，在電梯路口的玄關處，特別運用輕薄漆呈現迷人質地；在客廳的電視牆與地板，以大理石形塑天然大氣之感；在書房的展示櫃，以木作、鐵件、玻璃、美耐板組成，藉由石紋質地流露出自然溫潤的氣息；在餐廳的天花板部分，以鍍鈦飾條點綴，烘托出整體空間在點線面上不凡的氣韻。
設計團隊以多年經驗與專業設計思維，完成業主對於居住空間的想像，賦予充足的機能，滿足其日常生活需求，同時針對空間美感，透過美學底蘊為空間擘劃出業主期望的住宅樣貌。整體在設計上，從空間氛圍的營造、完善的機能設計到流暢的格局動線，令業主心滿意得，同時在書房的部分，特別規劃酒櫃設計，讓其可以完整收藏自己心愛的美酒，不只襯托空間的特色，也展現業主的生活品味。
