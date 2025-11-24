高難度救援！后豐鐵馬道6歲童遭撞 救護車進不去

員警騎機車，載著家屬與小男童跨越700公尺的鋼橋與救護車會合。（圖／東森新聞）





台中知名景點后豐鐵馬道，昨（23）日下午傳出一起意外。50歲的吳姓男子和兒子一起騎電動協力車，經過9號隧道口時，不小心撞到一名6歲小男童，他撞到頭部痛到大哭，剛好眼科醫師徐浩恩經過馬上停下來幫忙。但因為車道狹小，救護車開不進來，最後是由員警騎機車載著家屬與小男童，跨越700公尺的鋼橋與救護車會合，但整個救援時間卻花了至少28分鐘以上。

救護車直接開進單車道，但整台車幾乎被自行車包圍，救護車進退兩難，來遊玩的眼科醫生馬上幫忙指引，因為有小男童被車撞到，家人等不到救護車來救援。

昨日下午一點多，台中一名徐浩恩醫師帶著家人去后豐鐵馬道騎單車，在9號隧道南口處，一看到小朋友受傷，他馬上衝過去幫忙，但等了快20分鐘，小男童哭到快沒力氣，徐醫師決定騎電動車去找救護車。這時看到一名員警騎警用機車，由家人抱著男童在後座，直接衝去找救護車。

眼科醫師徐浩恩vs.肇事單車騎士吳姓男子：「那個姑丈要拉他，沒有拉到。」

肇事的是一名50歲的吳姓男子，事發當下他也很緊張，因為他當時和自己的兒子騎著電動協力車，從舊鐵橋往9號隧道，而6歲的小男童疑似和家人停在隧道口拍照，卻突然衝出來，吳姓男子反應不及直接撞上，導致頭部受傷，小男童的姑姑和姑丈趕緊通報。

車禍是發生在9號隧道的入口，但由於第一時間受限地形，救護車很難接近，所以當時由員警騎著機車，載著小朋友跨越鋼橋，來這邊跟救護車會合。

消防隊一共派遣兩台救護車，第一台因為隧道阻擋無法抵達，第二台也只能開到舊鐵橋另一端，也沒辦法過去，只好請員警騎車載小朋友和他的家人，通過700公尺長的鐵橋。但從下午1點42分報案直到2點10分，花了28分鐘才成功接觸到傷者，而他受傷的點，也是整段路線最難救援的點。

其他民眾：「看這邊有沒有即時的救護站，如果小朋友有受傷，會比較有辦法及時做治療。看人家有電動車比較快的，可以家長先把孩子送到出口去上救護車。」

一到假日，后豐鐵馬道就會有許多遊客來騎車兜風，一旦遇到事故更增加了救援難度。眼科醫師目睹整個過程，質疑沒有急救通道跟措施，對遊客來說相當不利，萬一擦撞到傷勢嚴重，對傷者來說，更是嚴重影響延誤就醫。

