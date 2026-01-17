高難度施工！台大醫院「百年古蹟藥局」建置自動化裝藥 日包3800盒

台大醫院在百年古蹟中導入全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統，每天可支援近3800盒門診藥品調劑。翻攝台大醫院臉書



台大醫院總院門診設在西址院區，門診、藥局所在地是具有百年歷史的古蹟。在兼顧古蹟保存與現代醫療需求前提下進行高難度施工，近日完成建置門診藥局全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統，該套盒裝發藥機每天可支援近3800盒門診藥品調劑，為全國單一機器服務量最高，不僅有效因應大量門診需求，也在正確性與用藥安全上維持高度水準，顯著提升整體服務效率。

台大醫院在百年古蹟中導入全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統，每天可支援近3800盒門診藥品調劑。翻攝台大醫院臉書

台大醫院在百年古蹟中導入全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統，每天可支援近3800盒門診藥品調劑。翻攝台大醫院臉書

台灣大學醫學院附設醫院總院門診服務主要設於西址院區，為文藝復興風格之熱帶式建築，1998年3月25日被列為台北市市定古蹟。台大醫院表示，在兼具歷史價值與文化意義的古蹟建築內推動大型設備更新，需高度縝密的規劃與跨部門協調。由於建築結構與空間配置皆受嚴格限制，每一次設備進出、藥檯調整與動線重新規劃，皆須反覆模擬與審慎評估，確保施工過程不影響建築本體的前提下安全施工。

廣告 廣告

由於門診藥局服務必須維持不中斷，施工團隊採取「白天維持正常運作、夜間及假日分段施工」的方式，在有限時間內完成藥檯改修、線路整併與設備精細調校。

台大醫院在百年古蹟中導入全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統，每天可支援近3800盒門診藥品調劑。翻攝台大醫院臉書

台大醫院表示，此次於門診藥局成功導入自動化設備，不僅是科技升級，更象徵醫療品質與歷史文化並行的實踐成果。未來將持續依臨床實務與病人需求優化藥事流程，善用自動化與資訊科技，提供民眾更安全、迅速且精準的用藥服務，持續朝向高品質、以病人為中心的醫療目標邁進。

台大醫院西址是百年古蹟。台大醫院提供

更多太報報導

學測數學A「史上最難」 高中老師：數B跨考30％題目會卡關

蕭美琴社群跳撒嬌舞 蔡英文「回3字」驚呆11萬網友：連小英都會用

文化大學美女老師竟是名模 獲封「林志玲接班人」曾因一事崩壞