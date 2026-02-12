高雲翔現狀曝光 獨自為父慶生 天津小窩煮長壽麵
2018年赴澳洲拍戲捲入性侵案後來被判無罪的大陸男星高雲翔，近日在網上曬出為父親在家中過生日的畫面。畫面中，43歲的高雲翔穿著T恤，為父親煮了長壽麵，把菜盆扣在桌上，用筷子敲打出生日歌，逗得老爸笑呵呵的。有網友注意到，高雲翔的住處看來是約100平的小房子，高雲翔的T恤還穿反了，相較他離異的妻子董璇和女兒小酒窩，覺得二婚的高雲翔似乎沒有了當年的風光，但給父親慶生的畫面太接地氣了。
據網易報導，高雲翔和董璇離婚後已經二婚，二胎也是一個女兒，現在的他淡出影視台前，轉為幕後工作，一家在天津定居，日常就是接送孩子、照顧父親，和普通人家沒什麼區別。
2月10日，高雲翔分享為父親慶生的日常vlog。畫面中，高雲翔親自下廚給父親煮長壽麵，作為老壽星的高父也出鏡了，高父穿著插肩袖的T恤、頭髮花白、面色紅潤，看起來精神不錯。高雲翔給父親煮的長壽麵是一碗寬麵條，加了黃瓜絲、豆芽、豆腐皮等，高父吃麵的時候又加了一勺辣醬，並用大拇指比讚。
父子間的對話非常幽默，高雲翔對父親說：「小高同志18歲了 ，已經成年了」，高父也接著說「是該獨立了」。
他沒有給父親唱生日歌，而是拿來菜盆扣在桌上，用筷子敲打出美妙的旋律。高雲翔還為父親買了一個小小的生日蛋糕，把奶油抹在父親鼻子上，父子兩人的互動看來歡樂溫暖。
視頻中不見其他人，也不見其前妻董璇及女兒小酒窩，有網友形容這場慶生看來溫馨但有些孤獨，要是和董璇沒離婚，估計董璇帶著小酒窩拉著老爺子去酒店慶祝了，感嘆今年昔比。也有網友覺得小酒窩神似爺爺，猜測小酒窩為何沒來為爺爺過生日。
高雲翔5歲時父母離婚，一直跟著母親生活的，母親不是圈內人，從事著普通工作，但他和父親的關係還算融洽。
有細心網友發現，在家裡的高雲翔T恤穿反了，因為標籤、明顯的走線都在外面，頭髮也有些慵懶，像是剛睡醒沒有整理髮型一般，看來沒有明星架子。
高雲翔所住房子的面積不是很大，目測像小套房，約100平左右，裝修也不是很新，像是一套有年齡的舊房子。有網友說，相較董璇和小酒窩住的是別墅，且母女倆現在紅得發紫，二婚的高雲翔顯得低調許多。
