高頻電波除痣修疤 一次搞定

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高頻率電波之蒸發氣化除痣術前術後比較。

（另開新視窗）

記者許正雄∕高雄報導

利用高頻率電波之蒸發氣化皮膚病灶原理，可一次性完全去除痣或其他皮膚病灶，且治療後不會遺留任何凹陷白疤或其他疤痕，不少國內外點痣求治者醫治後皆受惠，成為除痣新解方。

高頻電波治療時，因會同步封閉血管及淋巴管，故治療後不會流血及腫脹，且因周圍組織熱傷害低，故傷口會很快自行癒合，不會留下疤及痕跡，速效、安全、一次性、且簡單又省時、省錢，治療後傷口約1週即癒合，1個月即看不出痕跡。

這項治療法可一次性去除所有皮膚之良性不雅贅物，包括痣、斑、老人斑、病毒疣、汗管瘤、贅皮、黃斑瘤、皮脂瘤等，成為顏面「除舊布新」的創新且良善解方與療法。

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國際白疤中心創辦人曹賜斌醫師表示，因不當點痣，造成臉部凹陷白疤之毀容，可對病灶施以《白疤顏色再生術》使正常膚色得以再生出，後續再以『寬凹疤平化術』或『補脂術』，以填平凹疤形狀，使其顏色及形狀皆完全修復，並勸說點痣應改以新穎的高頻電波療法，以防杜凹陷白疤之後遺症。

一位來自莫斯科的中年女子，因早年自行在臉上用化學藥劑點痣，導致印堂及左、右臉頰留下7處凹白疤，來台灣國際白疤中心求助；另一來自台北20多歲的凱美（化名），左臉有3顆痣，自行買命相師點痣的白色藥膏除痣，傷口因感染，左臉3處的毀容寬大凹白疤，也都是以上述治療法進行修復，重展歡顏。