高額頭女生必看！8種髮型設計一秒優化五官比例

有些女孩的額頭比較高，有些人甚至不喜歡自己的高額頭，其實高額頭不是缺點，它甚至是很多明星的標配，關鍵在於，要能夠找到幫自己調整臉部比例的髮型。高額頭不是要藏，而是要用對方法把額頭變成造型利器。享民小編要帶女孩們看看，8種超適合高額頭女孩的髮型，選對髮型，高額頭也是加分利器，讓妳輕鬆變成高級感美人。

高額頭不是缺點，關鍵在於，可以剪瀏海或是留長捲髮，找到幫自己調整臉部比例的髮型。圖/123RF圖庫

1.空氣瀏海：縮短額頭視覺比例

空氣瀏海是高額頭女孩的安全救星，它不會讓妳整個額頭完全被遮住，而是用「薄、透、輕」的方式，把額頭比例調回黃金位置。這種瀏海能自然往下垂，形成柔和線條，看起來精緻又不死板。

空氣瀏海的好處是人會看起來有精神，但不呆板；遮住了高額頭的比例，但不失去輕盈；有瀏海看起來自然，但不會變得像戴假髮。

空氣感瀏海也會讓頭髮看起來比較蓬鬆，是帶來輕盈感的高額頭適用髮型。圖/123RF圖庫

2.韓系弧度八字瀏海：可以一併修飾臉型

如果妳不喜歡「整片瀏海」的感覺，那八字瀏海絕對是妳的天菜。它不會完全遮住額頭，而是從太陽穴兩側自然內彎，帶出臉部的柔和曲線。八字瀏海的神奇之處在於額頭比例變得協調，臉型在視覺上也會跟著變小。

3.中長捲髮：用髮量分散額頭視覺焦點

高額頭女生如果剛好髮質偏細軟，那頂部看起來更顯高。這時中長捲髮能完美救場。捲髮的蓬鬆度會把視覺重心往臉側拉，讓額頭不再是整張臉最突出的部分。捲度可以選大波浪、自然外翹、雲朵捲，效果都會是柔化，讓妳從額頭視覺太突出變成五官自然和諧。

4.齊肩外翹髮：高額頭＋外翹＝元氣女孩

齊肩外翹髮是氣氛感女生的暗器，它能讓臉型往外延伸，讓額頭的視覺比例被自然拉回平衡。而外翹本身又帶著可愛、活潑、明亮的氛圍，會讓妳的五官變得更有年輕感。尤其對高額頭女生來說，外翹髮也會讓人在視覺上增加臉部寬度感，更能讓額頭看起來不顯大。

5.法式瀏海：懶散性感又顯小臉

法式瀏海比空氣瀏海更隨興、更有女人味，它是「蓬鬆＋微亂＋自然」的代表。高額頭女孩剪這款瀏海，會讓額頭看起來縮短、臉看起來更小，整體氣質瞬間變得像法國電影女主角。法式瀏海最迷人的效果是明明瀏海很輕，但臉卻變得精緻又深邃。非常適合想走文青、慵懶、浪漫風格的妳。

6.高層次狼尾髮：用層次重新分配比例

高額頭女生其實很適合層次髮，只要不是野性太強的超狼尾。柔版狼尾髮頂部蓬鬆、髮尾俏麗，非常能把視覺中心往臉頰與下巴移動。這種髮型的層次感會讓妳整個人變得俐落又時髦。

7.低層次微亂中長髮：自然蓬鬆修飾整體比例

很多高額頭女生會怕分線太明顯，只要妳從低層次著手，加一點微亂質感，頭頂蓬鬆就能自然拉起，不但讓額頭不顯突出，臉部比例也瞬間更柔和。低層次的好處是超自然、超好整理、超適合怕麻煩的妳，在高額頭的世界裡，蓬鬆就是救贖。

8.側分蓬鬆中長髮：簡單但視覺大勝

如果妳懶到爆炸，只想用「最少的改變」獲得「最多效果」，那妳一定要試側分。側分能直接把額頭的視覺線條斜切掉，讓額頭立刻縮短至少30％。側分的魅力在於不需要剪瀏海、不需要大改造，只要分線換個方向，整張臉比例就被調好了。這對高額頭女生來說，是簡單不冒險的選擇。

不想整理瀏海，那就留中長側分捲髮，能直接把額頭的視覺線條斜切掉，額頭視覺上會縮短1/3。圖/123RF圖庫

高額頭不是缺點 是氣質的起點

真正的髮型魔法不是「遮住缺點」，而是「讓比例變好」。高額頭不但不糟，還是很多漂亮女明星的特徵，因為它能讓五官更立體、臉型更乾淨、氣質更有高級感。

妳需要的只是一點蓬鬆、一點瀏海、一些曲線，和懂妳的髮型，當妳找到命定髮型時，妳會發現不是額頭變小，是妳自己變美了。

