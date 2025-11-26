高顏值又好實用的「洗沐禮盒」總整理！最便宜64折就能入手，超適合當交換禮物！
年底節慶禮盒一字排開，各大品牌今年的洗沐系列不只包裝吸睛，內容也更講究質感與香氣層次，讓拆禮的瞬間就自帶驚喜感！這次幫女孩們精選多款從親民到精品級的洗沐禮盒，風格涵蓋花香、草本、木質與柑橘調，每組都兼具美感與實用度，送朋友、同事或家人都不會出錯。
蕾莉歐｜玫瑰香緹禮盒
玫瑰香緹禮盒以大馬士革玫瑰為軸心，香氣細緻柔和，有著清晨花瓣剛展開的柔軟質地。沐浴乳泡沫輕盈，護手霜延展性佳，不黏手又能留住淡淡花韻，加上柔膚沐浴球，整體散發一種安靜的優雅。這組特別適合喜歡自然花調、不愛厚重香味的人，柔美卻不張揚的氣質很耐聞。
歐舒丹｜普羅旺斯童話聖誕分享禮盒
這款禮盒以普羅旺斯節慶光影打造金色外盒，帶有細緻燙紋，光是視覺就很討喜！內容物則囊括品牌最受歡迎的馬鞭草、杏仁、乳油木與櫻花系列迷你洗沐與護手品，香氣跨度從清爽草本到甜柔花調，一次滿足多種偏好。容量輕巧，想放在旅行袋或隨身包中都OK，是交換禮物場合的高安全牌。
蕾莉歐｜櫻花樹甜蜜禮盒
櫻花樹甜蜜禮盒用粉嫩色系延伸春日氣息，味道則是以清甜果香混合櫻花的細膩香氛，洗完身上像有微光般的清爽氣味~~裡頭的沐浴膠搭配植物皂與蓬鬆沐浴球，泡沫柔細、觸感乾淨，加上偏甜而不黏膩的香調，整組傳達輕盈的少女感，把它送給喜歡明亮香氛或偏愛日系氛圍的人一定很合適。
Bamford｜限量天竺葵禮盒
Bamford的天竺葵系列以乾淨的草木香著稱，這次的節慶限定組以沐浴露與身體乳組合，香氣明亮、帶著一點綠意，聞起來像在玻璃溫室裡深呼吸。質地清透但保濕度足夠，加上品牌低調純粹的設計，視覺與味道都偏向溫柔中性的路線，如果送禮的對象很講究生活細節與喜歡自然調性，它就是你的最佳選擇。
Aesop｜綠意派對─天竺葵身體三重奏
Aesop 這款三重奏聚焦天竺葵系列配方，潔膚露、去角質露與乳霜連貫出一套完整的洗沐流程！香氣有著清爽的植物感，不刺鼻、也不過甜，洗完像被植物氣息包圍，身心都跟著放鬆。工作忙碌、需要放鬆的人，只要收到它就能瞬間感覺到「療癒」兩個字。
Acqua di Parma｜金色假期香氛皂禮盒
ADP的金色假期系列由義大利設計師打造視覺層次，外盒充滿節慶光影與工藝細節，展現濃厚的精品感。這組香氛皂一次收錄三款地中海經典香調：無花果的溫潤、香橙的明亮與帕納里加州桂的清雅，洗完肌膚會留下一層如古龍水般的淡香。非常適合那些重視質感、偏愛成熟香調的朋友或長輩。
潘海利根｜月亮女神身體護理組
月亮女神是一款許多人一聞就愛上的溫柔系花果木質調，而這組「身體護理組」更是用香氣把肌膚從沐浴到保養完整包覆。沐浴露和身體乳的香調一致，洗完身上像透著淡淡月光~而且不只香味有層次，包裝也被聖誕針織紋裝點得非常可愛，是追求生活儀式感的女孩最會心動的禮物。
潘海利根｜月亮女神旅行組
如果想送出更方便隨身攜帶的版本，月亮女神旅行組會是完美選擇！淡香水搭配迷你沐浴露與身體乳，香味輕盈卻完整保留新鮮花果與沉穩木質的柔美平衡。體積小巧卻不減精緻度，一打開就是滿滿精品感，拆禮時絕對會讓對方露出驚喜表情。
看更多 CTWANT 文章
蔡淑臻金馬紅毯仙成這樣！50歲「素顏生圖」曝光 美到網友不敢信！
小禎40歲美到發光！一個月狂敷60片面膜 不愛喝水皮膚還能亮成這樣：自律程度太驚人！
其他人也在看
《2025台灣樂活永續論壇》：科技×旅宿×金融×運輸跨界集結，揭示台灣永續旅遊新未來
因應台灣高齡化社會趨勢，雄獅旅遊於2018年推出樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」並廣受好評。為慶祝成立七週年，雄獅今（25）日不僅頒發旅遊玩家獎項、表揚最佳供應商，更舉辦《2025台灣樂活永續協會論壇》，邀集科技、旅宿、金融、運輸四大產業，共同擘劃永續旅遊的共好時代。欣傳媒 ・ 1 天前
屏東青年旅創基地超過 600 人次參與 旅遊創新人才培育計畫成果展
【互傳媒／記者 范家豪／車城 報導】 屏東縣政府位在四重溪流域的「屏東青年旅創基地」，今年透過「114 年互傳媒 ・ 1 天前
遠傳AI「打詐智靈」三重防線強力阻詐
(記者謝政儒綜合報導)詐騙手法不斷翻新，受害者年齡層更逐漸下探，投資詐騙更成為年輕族群的最大風險。聯合報今（25）日舉辦「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」系列論壇，集結產官學專家，共同探討詐騙生態與防堵...自立晚報 ・ 15 小時前
花藝新手的美感練習冊！精緻風格品牌「花Pair酒」線上課程登場 以花朵為生活添一點浪漫儀式感 | ELLE
想讓日常多點美好又不知從何下手？精緻生活風格品牌「花Pair酒．Floral & Vine」全新線上課程登場！透過簡單好上手的花藝與品酒技巧，讓生活場景多一點浪漫與儀式感！Elle ・ 12 小時前
「ANA航空教室」年度活動 助青年學子開啟航空夢想
ANA 台灣分公司長期積極投入公益活動，以回饋社會貢獻一份心力。 11 月 25 日舉辦第 14 次「ANA 航空教室」，活動當天上午邀請桃園市中壢區青園國小及忠福國小學生參與；下午首度邀請大學生，由淡江大學日本語文學系師生一同參加。七逗旅遊網 ・ 1 天前
TeamT5雙產品獲獎 資安技術受肯定
TeamT5（杜浦數位安全）兩項自主研發產品「ThreatVision威脅情資平台」與「ThreatSonar Anti-Ransomware威脅鑑識分析與回應平台」，同時榮獲第34屆台灣精品獎，其創新技術與產品實力再次受到肯定。工商時報 ・ 13 小時前
《怪奇物語》最終季開播倒數！顛倒世界入侵時尚圈：GETCHI、Gap、New Era三大聯名同步開搶
GETCHIX《怪奇物語 STRANGER THINGS 》台灣限定聯名系列時尚選物品牌GETCHI 攜手 Netflix 熱門影集《怪奇物語 STRANGERTHINGS 》推出台灣限定聯名系列，以影集最終季為靈感，將顛倒世界的經典元素與時尚設計融合，為粉絲打造能夠日常著用的「怪奇風格」。本次聯名...styletc ・ 1 天前
ATINY必收！盤點 ATEEZ 成員私下愛用香水，同款收藏清單一次看
2018 年以強烈舞台魅力出道的 ATEEZ，一路從「怪物新人」到現在穩坐第四代男團的舞台王者位置，在舞台上，8 位成員總能瞬間合體成一股爆發力，把現場氣氛炸到最高點，他們的音樂風格也非常鮮明，每次回歸都以更猛烈的形象亮相，但成員們私下的個marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
新宿車站真的超像迷宮！新宿讓人超驚訝的5大印象
同時擁有繁華歡樂街與商辦大樓的新宿，是日本數一數二的熱鬧城區，和澀谷、池袋同為東京三大副都心，吸引非常多觀光客造訪踩點。這次我們訪問了實際到訪過新宿的外國人，關於他們對於新宿的印象以及好玩的見聞趣事，來看看究竟新宿有哪些地方讓外國人們驚艷稱奇吧！ （本文以下內容為受訪者的個人意見） 首圖：Mr. James Kelley / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 1 天前
饗饗INPARADISE推新菜！聯手《紅蝦評鑑》名廚獻上4道料理，「帕達諾起司義大利麵」必吃
高空吃到飽buffet「饗饗INPARADISE」在年末之際帶來全新企劃，以「一餐區、一名店」的概念，將在每年推出兩次主題饗宴，深度邀請一位主廚、聚焦一個國家，將世界的味道化為饗饗餐桌上的饗宴，首波以「味旅・義大利」揭開序幕，重磅找來米蘭名marie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前
雄獅「大人囝仔聚樂部」七週年！樂齡旅遊新革命：高年級觀光志工計畫，打造友善永續旅遊生態系
因應台灣高齡化社會趨勢，雄獅旅遊於2018年推出樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」並廣受好評。為慶祝成立七週年，雄獅今（25）日不僅頒發旅遊玩家獎項、表揚最佳供應商，更舉辦《2025台灣樂活永續協會論壇》。針對未來目標，協會預計培養「高年級觀光志工」媒合食、宿、遊、購、行相關會員業者，打造支持高齡旅客的友善旅遊生態系。欣傳媒 ・ 1 天前
SJ利特難忘粉絲應援！見「無人機排字」紅眼眶 許願想在台灣開店
韓國男團SUPER JUNIOR隊長利特行程滿檔，先前才結束團體在大巨蛋的演唱會，今（25日）又出席保養品品牌代言活動，這次來台已經是利特今年第4次，他也嘴甜喊：「非常喜歡來台灣！畢竟不是說我想來就能來了，如果你們願意邀請我，我會立刻跑來台灣。」讓全場粉絲忍不住尖叫，滿滿少女心噴發，他也吐露接下來的計劃，想在台灣開店，「真的很想要更深入台灣民眾的心理和生活中。」鏡報 ・ 1 天前
「剛剛好」的小坪數空間利用術：格局調整×寵物友善營造舒適生活
想要在有限的坪數裡住得舒適，其實不是把機能塞得越多越好，而是「每一坪都將空間利用得剛剛好」！不論是頂客族、毛孩家庭，或是一人獨居的小套房，只要善用格局調整，透過開放式的空間設計，和跨區域的動線整合，就能把看似侷促的空間變成自在生活的延伸。本次小編整理了太硯設計的三個風格與需求各異的案例，一起來看看設計師如何依照屋主的實際使用需求，量身打造最適合他們的家吧！設計家 ・ 1 天前
安規緊縮…陸行動電源陷生存戰
大陸行動電源產業正面臨一場洗牌風暴。陸媒報導，大陸即將祭出「史上最嚴」的安全標準，根據工信部近期召開的研討會消息指出，新版「行動電源安全技術規範」草案已成形，針對整機結構、電路板及電池芯提出數十項嚴苛改進要求。與會業者直言，官方態度強硬，達不到標準就得停產，宣告產業整頓在即。工商時報 ・ 13 小時前
如何更有層次？冬天穿搭攻略，秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦
冷空氣強勢報到，氣溫驟降。根據氣象局預報，全台受到鋒面影響，白天普遍溫度落在15°C～18°C之間，北部清晨更下探至12°C，濕冷體感明顯提升。街頭上陸續看到厚外套、針織衫與圍巾等防寒衣物，許多人也開始翻箱倒櫃，或趁marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
今年首季新增房貸利率2.6%創新高 購屋成本增加置產壓力變大
【地產中心／台北報導】根據不動產資訊平台顯示，不包含優惠房貸的一般房貸利率，今年第一季平均新增房貸的平均利率為2.6%，寫下金融海嘯後的新高，比較特別的是房貸利率通常跟央行升息有關，但過去這段時間利率已經沒有調升，但新增房貸的利率較2024第二季仍增加了0.24個百分點。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
宋慧喬妝前靠「這招」秒小臉，超簡單溫差美容法，拯救晨間水腫！
完全看不出來已經邁入4字頭的宋慧喬，她的膚況總是透亮得像自帶柔焦，讓人好羨慕！喬妹不管再忙，每天都會堅持敷面膜，平常會固定在一週中挑 1～2 次使用清潔型面膜，幫助深層代謝老廢物、維持毛孔乾淨；日常保養完成後，她也常加敷一層晚安凍膜，作為睡marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
Super Junior隊長利特驚喜亮相！大秀「光滑裸肩」分享面膜極致保養法
Super Junior隊長利特驚喜現身台北！為代言品牌出席活動，親切分享自己的保養法～利特不但現場示範如何將面膜用到極致，還秀出了發光的肩膀肌膚引起全場尖叫！造咖 ・ 1 天前
收到「這款帳單」別繳！他一點連結６萬８就飛了，３大秘笈教你識破詐騙
近年來詐騙集團手法日益精進，從假冒政府機關到偽造各類繳費通知，已成為民眾生活中的重大威脅。其中，偽造台電電費催繳通知的詐騙案件頻傳，不僅利用高度仿真的釣魚網站騙取個人資料，更透過要求輸入信用卡資訊與動食尚玩家 ・ 1 天前
公益環保熱潮！黛珂、fino、G-SHOCK 聯手守護女性健康、LUSH護地球最極致！最美限量組合一次看
今年三大品牌──黛珂 DECORTÉ、fino、G-SHOCK，以不同形式響應公益：從心靈陪伴、疾病教育，到實際捐款與倡議串聯，都細緻而動人。而永續品牌 LUSH 也以環保聖誕系列讓善意延伸至世界與地球。1.DECORTÉ 黛珂：紫絲帶公益行動：以溫柔重建力量，以美陪伴重...styletc ・ 1 天前