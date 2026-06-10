高顏值女神私下反差萌！漢娜出差回台不約會 ，竟躲在家裡瘋玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》

撰文／漢娜 圖片／漢娜

哈囉好久不見了各位，我是漢娜。

前陣子剛結束一趟馬尼拉出差，終於回到台灣了。原本以為回來之後會馬上安排跟姐妹聚聚、逛街，或是規劃下一趟旅行，沒想到迎接我的卻是台北連續好幾天的陰雨天氣。每天早上拉開窗簾，看到灰濛濛的天空和濕漉漉的街道，原本想出門走走的念頭也瞬間消失了一半。對於喜歡旅行的人來說，不能出門總覺得少了點什麼，但換個角度想，這也給了自己一個好好待在家的理由。

雨天限定的慵懶畫面！看正妹漢娜一邊擼貓 、一邊玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。漢娜提供

而最近陪伴我度過這段宅家時光的，除了家裡那幾隻可愛又傲嬌的貓咪之外，就是《鬥破蒼穹－玄幻秘藏》這款遊戲啦。

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很多朋友都覺得出差是一件很令人羨慕的事情，好像可以順便到處玩、到處吃美食，但其實真正的出差生活和大家想像中的差距不小。這次到馬尼拉，每天的行程幾乎都排得滿滿的。從整天的展會，再到晚上的商務應酬，回到飯店時常常已經累到只想趕快洗澡休息。雖然有機會體驗當地文化，也品嚐了不少菲律賓特色料理，但大部分時間其實還是圍繞著工作。所以當飛機降落台灣的那一刻，我心裡最大的願望不是再去哪裡玩，而是趕快回家。

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回到家後，最開心的事情莫過於見到家裡的小貓咪們。

有一隻小貓平常就是個標準的傲嬌個性，高興的時候會主動靠過來撒嬌，不高興的時候連看都懶得看我一眼。不過每次出門幾天回來，牠總會默默待在我身邊但不靠近，用個生氣的眼神盯著我，彷彿在告訴我：「妳終於肯回家了。」每當我窩在沙發上休息時，牠就會跳到旁邊的位置趴著，偶爾發出舒服的呼嚕聲。那種放鬆感真的很奇妙，好像這幾天累積的疲勞都慢慢被療癒了。

雨天限定的慵懶畫面！看正妹漢娜一邊擼貓 、一邊玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。漢娜提供

也因為最近一直下雨，我開始把更多時間留給自己。不用趕著出門，不用安排任何行程，泡杯熱茶、打開冷氣，找個舒服的位置坐下來，享受難得的悠閒時光。就在這個時候，我打開Y5平台發現了《鬥破蒼穹－玄幻秘藏》這款新遊戲啦！我本來想說反正最近天氣不好，在家閒著也是閒著，不如打開來看看。沒想到玩了之後，意外發現這款遊戲非常適合像我這樣平時工作忙碌的人。

雨天限定的慵懶畫面！看正妹漢娜一邊擼貓 、一邊玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。漢娜提供

遊戲最大的特色，就是角色成長速度很有感。跟著主線任務一路推進，很快就能看到自己的戰力持續提升。每次解鎖新的系統、獲得新的裝備，或是完成一次突破，都會讓人產生成就感。

現實生活裡，很多事情都需要花費大量時間和努力才能看到成果；但在遊戲裡，你可以很明顯地感受到自己的進步，這種感覺既紓壓又療癒。

雨天限定的慵懶畫面！看正妹漢娜一邊擼貓 、一邊玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。漢娜提供

另外讓我印象深刻的，還有遊戲中的異火系統。身為看過《鬥破蒼穹》作品的人，對異火一直有特別的情感。看到熟悉的設定出現在遊戲裡，再搭配華麗的技能特效，確實讓整體體驗更加豐富。尤其在挑戰副本和Boss戰時，看著各種技能效果接連爆發，真的有種置身玄幻世界的感覺。有時候工作忙了一整天，回到家只想找個方式放鬆心情。這時候打開遊戲，陪著角色一起成長、解任務、收集資源，反而能讓自己暫時忘記工作的壓力。

雨天限定的慵懶畫面！看正妹漢娜一邊擼貓 、一邊玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。漢娜提供

最近這段時間，我的生活變得很簡單。白天努力工作，晚上回家陪貓咪，偶爾整理馬尼拉出差拍下來的照片，然後再登入《鬥破蒼穹－玄幻秘藏》玩上一段時間。

窗外依舊下著雨，但心情卻沒有想像中那麼鬱悶。有時候生活不一定需要安排得很滿，也不一定每個週末都要往外跑。偶爾放慢腳步，留一點時間給自己，反而能找到意想不到的樂趣。

雨天限定的慵懶畫面！看正妹漢娜一邊擼貓 、一邊玩《鬥破蒼穹-玄幻秘藏》。漢娜提供

如果你最近也因為天氣不好而待在家裡，或是剛結束一段忙碌的工作期，正在尋找一個可以放鬆的娛樂，我覺得《鬥破蒼穹－玄幻秘藏》是一個不錯的選擇。至少對現在的我來說，在雨聲陪伴下，一邊擼貓、一邊探索鬥氣大陸的世界，已經成為最近最舒服的日常了。

Hannah’s Instagram：https://www.instagram.com/hannah.hsu0214/

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