高顏值女神齊聚！成語蕎認對戲温昇豪後座力超強 吐容貌焦慮心境

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》不只網羅養眼鮮肉，更堪稱今年台劇「高顏值女神」最齊全的一部。除安心亞、張榕容、艾怡良、潘儀君，到林育品（阿喜）、李曼唯（Emma）、王渝萱、徐千京、黃珮琪等風格各異的女性角色輪番登場外，啦啦隊女神「壯壯」、性感女星成語蕎也驚喜客串，拼貼出現代女性在愛情、身體與自我之間的多重樣貌，也讓這部劇在話題性與視覺度上全面升級。

《整形過後》性感女星成語蕎預告和温昇豪的對手戲，情緒滿到溢出來。（圖／六魚文創提供）

成語蕎將在《整形過後》中客串登場，她笑說，拍攝當天完全把自己帶入仍深愛男主角（指温昇豪）的前女友狀態，她形容，那一瞬間是戲裡情緒滿到溢出來的後座力。談到與劇中議題呼應的「容貌焦慮」，成語蕎也坦言身為公眾人物確實不容易，「後來我發現，不要一直用放大鏡檢視自己，也不要拿自己跟別人比較。」認為持續運動、自律生活才是最穩定的底氣，「人會隨著年紀成長而改變，臉蛋、體力、身材也一樣，靠保養、靠醫美其實都很正常。」最後她也說：「最重要的是活得從容、自在，真心擁抱每一個階段的自己。」

《整形過後》安心亞飾演醫美診所護理師兼業務總監「蘇菲」。（圖／六魚文創提供）

雖然《整形過後》以温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」為主軸，但他直言：「其實這部戲真正的核心是女性。」劇中，張榕容與安心亞代表兩種截然不同、卻同樣堅強獨立的現代女性，在醫療現場為病患設身處地著想，也在情感上成為江浩宇最重要的提醒與支撐，潘儀君則以診所院長的高度，為診所把關專業與價值。

《整形過後》劉瑞琪飾演劇中安心亞母親「永馨」，晚年決定動性別重置手術。（圖／六魚文創提供）

此外，劉瑞琪與曹蘭譜出的忘年女女戀，溫柔演繹「愛的另一種形式」，在劉瑞琪選擇忠於自我、勇敢成為自己的過程中，曹蘭所給予的無形支持，更成為全劇最動人的力量之一。而「瓊瑤女神」趙永馨詮釋的初戀心動，也讓江浩宇重新反思真正的愛情。温昇豪認為，正是這些女性角色的存在，讓江浩宇一步步成長，成為更懂得「為人著想」的醫師與男人。





