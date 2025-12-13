高顏值愛女考上律師！呂文婉又哭了 見「這句祝福」竟萌退意

呂文婉透露，收到來自排山倒海的祝福訊息，意外萌生退休之意。（圖／呂文婉FB）

媒體人呂文婉日前驚喜宣布，就讀東吳大學法律學系的愛女Mareen，成功通過國家考試成為正式律師的喜事，廣受親朋好友祝福，特別是女兒的高顏值曝光後，也成為網友一大討論焦點。沒想到呂文婉13日一早又哭了，竟然萌生退休之意。

繼12日為女兒考上律師後爆哭，呂文婉13日一早又再度發文表示：「剛醒來又哭了！一切不是夢！昨天和今天起得特別早，但心情卻天差地別...」並由衷感謝外界排山倒海的祝福，「我和女兒都收到了，真的好有愛好溫暖」。

不過，有網友留言「這下子不用擔心女兒會把妳送到安養院了...」卻讓呂文婉忍不住有感而發，「一手拉拔的女兒，我很篤定她絕對不會！因為她很愛我，很清楚媽媽不喜歡什麼，這無關乎她的人生成就」。

她坦言，自己從未想過「養兒防老」，自認不會成為孩子的負擔，「無論是身體和經濟實力，我都會盡可能把自己照顧好，成為一個可愛的老人，劇情走到這兒，我好像可以退休了」。

而在結束當天的工作後，呂文婉再度曬出女兒合照，臉上掛著幸福又燦爛的笑容，「嘴說可以退休了，慶功前還先去趕了一場live。母女的小約會，一定要乾一杯der」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

