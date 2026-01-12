高顏值正妹太平！問「男生會有反應嗎」網回答一面倒

一位女網友對自己的身材不是很有自信，想知道男性的想法是否介意。（示意圖／翻攝自Pexels）





現代人有各式各樣的容貌焦慮，就有一位自稱「小女子」的網友表示，對自己的身材不是很有自信，前面跟後面一樣平，所以對異性總是容易卻步，所以想問男生，對於身材優勢不是很突出的女性，有什麼樣的想法。

原PO在Dcard發文表示，「小女子」的身材前面跟後面一樣「超級平」，也因為對身材不是很有自信，導致他從曖昧跨到交往那一刻會有點卻步，以至於只能草草找個理由把人推開，這件事也困擾她很久了。

原PO想知道男性的看法，如果遇到一個很合得來、有好感的女生，但在一起之後上床都扒光衣服了，才發現跟自己一樣平，會不會有被欺騙的感覺？因為她平常都會穿有胸墊的小可愛，至少讓自己的胸部看起來有一點弧度，「真的沒有誇飾就是連a都沒有的那種程度」，這樣男生真的會有反應嗎？

原PO補充，她身高169公分體重50公斤，自認為長相大約落在PR80-90左右，雖然她也知道，「愛你的人會愛你的全部」，但是她每次看著鏡子裡的自己就會覺得很絕望，也不敢去動手術。

網友在底下留言表示，「你是我的菜」、「臉夠正就可以」、「如果真的像妳說的長相PR80～90，妳還擔心個什麼呢？」、「我平到連隆起都沒有，但我有男友」。

