「高顏值」外交官逆襲！35歲石田嵩人YT打選戰 勝出成日本最年輕知事

國際中心／綜合報導

35歲的前外務省外交官石田嵩人，靠著強烈的改革訴求與年輕形象，成功當選新任福井縣知事，也是全日本最年輕知事。（圖／翻攝自X平台石田嵩人帳號）

日本福井縣於25日完成知事改選，選戰結果寫下歷史新頁。35歲的前外務省外交官石田嵩人，靠著強烈的改革訴求與年輕形象，擊敗具備深厚行政資歷的對手，成功當選新任福井縣知事。石田以35歲又11個月的年紀就職，成為目前日本最年輕的現任知事。

這場選舉被視為福井縣政的轉捩點。由於前任知事爆發性騷擾醜聞，選民對於重塑縣府信任的期望極高。石田嵩人在選戰中強調跨世代溝通與行政體制革新，並充分發揮其外交官背景的知性氣質。除了精準的政策論述，他清新的外型與充滿活力的形象，也被日媒視為極具優勢的「軟實力」，成功在選戰中營造出強烈的「刷新感」。

石田新世代的外型與明星般的個人魅力，在這次選戰中發揮了極大的吸引力。根據《朝日新聞》出口調查顯示，高達71%投票給石田的選民表示，他們最重視的是候選人的「人氣與印象」；而在針對「性別與年齡」作為投票首要考量的選民中，更有高達88%選擇了石田。相較於傳統高齡、予人官僚感的政治人物，石田西裝筆挺、幹練且具備親和力的形象，成功在社群媒體推波助瀾下，轉化為實質選票。他每天透過 YouTube 和 Instagram 與選民直接溝通，這種「視覺上的清新感」與清晰的口條，在年輕女性及中間選民層中引發強烈共鳴，讓他迅速累積了「政壇新星」的人氣。

根據日本媒體分析，石田在18歲至50多歲的青壯年選民中擁有顯著優勢。他巧妙運用數位選戰策略，將原本嚴肅的政治議題轉化為親民的溝通方式。許多支持者認為，這位外交官出身的知事，其知性氣質與活力形象，正是打破地方官僚僵局、帶領福井走向國際化的理想人選。

石田嵩人在勝選後感性表示，這份沉重的責任代表了縣民對改變的渴求。雖然高顏值與社群魅力為他贏得高度關注，但真正支撐他入主縣廳的，是選民對「世代交替」的實質期待。這位打破日本政壇高齡慣例的年輕知事，未來如何將其個人魅力轉化為具體的政績，已經在日本成為話題。

