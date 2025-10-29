高風險地區入境旅客行李、郵包 全數經X光機檢查

記者吳典叡／臺北報導

為防堵非洲豬瘟透過電商商品流入國內，財政部今（30）日指出，為將境外電商納入海關風險管理評估，預定自11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平臺或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

財政部今日於行政院會報告「因應非洲豬瘟加強邊境防疫措施」，行政院長卓榮泰聽取後指示，財政部、內政部及交通部持續落實來自高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，百分之百X光機檢查，進一步將人工開箱查驗件數至少提高至20%以上，任何可疑物品都不可以放過。

廣告 廣告

財政部指出，在國際機場對自中國大陸等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪及小三通入境旅客行李，實施百分之百X光檢查；所有郵包均實施X光檢查，同時，由中華郵政公司分流來自高風險地區郵包，再由海關加強查驗，並由防檢署檢疫犬加強嗅聞；所有海空運快遞貨物也全數經X光檢查，並不定期實施專案查緝；對一般進口貨櫃（物）運用風險管理機制篩選查核標的，鎖定高風險貨櫃（物）進行人工查驗，並於農曆三節等緝獲高峰期間提高查驗強度。

財政部說，國內通報首件非洲豬瘟案例後，關務署重新檢視並加強各關查驗措施，包括每週至少2次由一級主管帶隊進行機動查緝，重點查驗違規紀錄較多業者申報貨物；與邊境防疫機關交流情資並通力合作，嚴格查核入境旅客行李、郵包、快遞及貨櫃（物）；精進風險分析，提高人工開箱比率。

財政部表示，今年10月24至29日，海關人工開箱已逾1萬9000件，查獲違規豬肉製品13件共15.1公斤。面對「雙11」網路購物及農曆春節緝獲高峰期，除強力要求海關持續提高查核力道，也要求業者自律守法並慎選境外合作對象，一旦查獲不法，即依相關規定重罰。