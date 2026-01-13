高風險族群注意！呼吸道傳染病好發季節 流感再增23重症、3例死亡
疾管署今（13）日表示，目前仍值呼吸道傳染病好發季節，加以尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險高，尤其長者及慢性病患等高風險對象影響甚鉅。疾管署也說，近7日流感再增23例重症、3例死亡。
流感再增23重症、3例死亡！
依據疾管署監測資料顯示，今年第1週（1月4日至1月10日）類流感門急診就診計91,842人次，較前1週上升9.6%；另近7日（1月6日至1月12日）新增23例流感併發重症病例（3例H1N1、19例H3N2、1例B型）及3例死亡（均H3N2）。
依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本（2025至2026）流感季累計441例重症病例（118例H1N1、317例H3N2、1例A未分型、5例B型）及86例死亡（24例H1N1、60例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，88%未接種本季流感疫苗。
全球活動度上升 部份國家陽性率高
疾管署說，全球活動度上升，鄰近國家日本、韓國近3週呈下降趨勢，惟仍處流行期；西／東南亞、歐、北非、北／中美洲及加勒比海地區陽性率高且流感活動上升，全球主要流行型別為A（H3N2），惟南美洲以A（H1N1）pdm09為主。
疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第1週新冠門急診就診計1,081人次，較前一週上升23.8%，近期趨勢持平，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增4例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。
2025年10月起累計53例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者(占83%)為多，94%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率下降，鄰近國家／地區中國、香港、日本、韓國疫情皆略為上升，惟整體仍處低點，美國疫情亦持續上升，另德國疫情呈下降趨勢。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家／地區如中國、香港、日本及韓國以NB.1.8.1占比為高。
氣溫變化大！ 疾病傳播風險增加
疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。
