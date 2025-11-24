高風險醫美手術列評鑑 醫界團體支持 醫師公會反對

醫美爭議頻傳，衛福部近日預告修正特管辦法，未來醫美診所執行高風險手術，如一定程度抽脂、拉皮，必須通過評鑑。醫師公會全聯會表示反對，建議加強現有考核機制；4大醫界團體則全力支持，強調針對重大手術，一定要提高監管強度。

衛福部預告修正特管辦法，未來從事非侵入性醫美處置的醫師，須先完成PGY訓練（畢業後一般醫學訓練）；執行醫美手術的醫師，須具備大外科資格；從事高風險醫美手術的醫療院所都須通過評鑑，包括診所在內。

醫師公會全聯會認為，醫美市場多元、規模差異極大，若一律比照醫院評鑑，行政與成本負擔將壓垮基層，反而造成地下化或合法量能萎縮。現行規範已列管特定高風險手術，要求醫師資格、受訓證明、醫療機構申請核准登記、緊急後送轉診計畫。應優先補強稽查量能，加強落實督導考核，而非新增一套高成本評鑑制度。

但台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、中華民國護理師護士公會全聯會則指出，多年來，部分美容醫療機構選擇「不接受評鑑」，導致競爭失衡、民眾缺乏一致品質保證。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，評鑑制度是確保醫療品質的必要工具，診所應接受評鑑，尤其重大手術一定要提高監管強度，若強度不提高，爭議事件還是會層出不窮。建立風險分級制度、要求評鑑，才能修補長期制度缺口、提升病人安全。

另針對醫師須完成PGY訓練才能執行醫美處置，醫師公會認為，要規範起算時點，已執業且具實績醫師須有明確資格延續機制，避免溯及既往；4大醫界團體則認為，溯及既往是為提高醫療品質、病人安全，但細節確實能再討論。