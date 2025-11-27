高風險醫美須評鑑引爭議 吳明賢：真的做得好就不怕評鑑

數位浪潮與健康意識雙重驅動下，台大醫院27日舉辦「2025 智慧健康新紀元——科技賦能，促進全民健康 」論壇，台大醫學院院長吳明賢受訪。(王英豪攝）

衛福部出手整頓醫美產業，要求從事抽脂、拉皮等高風險手術的診所接受評鑑，卻引發部分學會、醫界團體的批評，直言不能讓一家民間公司決定全台醫美診所的生死存亡，甚至認為這會造成診所不便。面對評鑑的爭議，台大醫學院院長吳明賢指出，假如你真的做得好，其實是不怕人家評鑑的，這對民眾的健康福祉有很好的保障。醫療是為了要保障病人的健康跟生命安全，若把醫療當生意，最後受害的一定是民眾。

近期有學會指出，醫策會屬民間團體，評鑑需高額收費，但權力與責任卻未對等。若發生醫療糾紛或評鑑不當，醫策會是否需要承擔責任？學會反對「由單一團體壟斷公共權力」，認為應由醫師公會全國聯合會、各專科醫學會（整外、皮膚科、耳鼻喉科等）、其他具醫療專業的法人或公會團體共同參與。亦有醫界團體直言，「診所不像醫院有教學、研究任務，只是提供服務，衛福部不用大費周章來處理診所，造成診所不方便」。

吳明賢今（27日）出席「2025 智慧健康新紀元—科技賦能，促進全民健康」論壇時，接受媒體聯訪表示，不管是任何的評鑑，目的都只有8個字，就是「醫療品質」、「病人安全」。評鑑是好事，就像我們醫院不時有各式各樣的評鑑，假如你真的做得好，其實是不怕人家評鑑的，而且這對民眾的健康福祉有很好的保障。

「醫療不能當做生意來看待，是為了要保障病人的健康跟生命安全，當做生意一定會很慘，最後受害的一定是民眾」。吳明賢說，此次事件會牽涉到很多利益團體，包括學會、診所。在民主時代，有時候一些「少數的亂流」的聲音，反而變成多數，那就很奇怪。

吳明賢說，評鑑是一個專業的問題，沒有所謂的被「醫策會壟斷」。他特別提醒一個重要的觀念，學會的成立，是為了促進學術的發展、教育會員、對會員的權益做保障，成立的目的並沒有包括評鑑這件事。除非醫策會沒有專業的人員，才會委託給學會，不過就他所知，目前委託給學會的只有專科醫師的考試，並沒有評鑑。

