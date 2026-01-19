高風險駕駛名單 又13人上榜

台南市公布第十四批高風險駕駛事件，兩人涉無照駕駛致人於死。（交通局提供）

台南市公布第十四批高風險駕駛事件，兩人涉無照駕駛致人於死。（交通局提供）

台南市公布第十四批高風險駕駛事件，兩人涉無照駕駛致人於死。（交通局提供）

記者林雪娟∕台南報導

交通局公布第十四名高風險駕駛名單，此次公布十三人，其中兩名涉嫌無照駕駛肇事致人於死，發生地點都在交通要道。交通局呼籲駕駛，除應避免高風險駕駛行為，也應保持防禦駕駛觀念。

交通局此次公布第十四批高風險駕駛事件，共十三案，違規地點分別在北區、仁德、下營、六甲、麻豆、白河、後壁、中西區、新市、善化、新化及佳里區等，其中，兩名無照駕駛違規地點都在北區，事件皆發生在前年九月，分別為三十五歲力姓男子及六十二歲李姓男子，力男不僅無照駕駛，甚至闖紅燈 因而釀禍，而李姓男子則在多車道違規駕駛。

交通局表示，案件均在裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，並公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」，而駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後三年內，不得重新考領。