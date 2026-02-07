高食材平價火烤吃到飽！赤富士2/6重磅回歸蘆洲試營運來店送日本生食級牡蠣

記者/鄭欣宜報導

以「高食材、平價享受」成功打響名號的連鎖餐飲品牌赤富士日式無煙燒烤火鍋，自2025年8月1日起全面調降套餐價格後，迅速在餐飲市場掀起熱烈討論，吸引大批饕客關注。2026 年開春，赤富士再傳好消息，將於 2 月 6 日（五） 重新盛大進駐新北市蘆洲開幕試營運，為在地餐飲市場注入全新活力。

赤富士主打火烤兩吃吃到飽，桌面上可見頂級海鮮如鮑魚、泰國蝦，以及多樣肉品、豐富的火鍋自助吧食材。圖/赤富士提供

為歡慶蘆洲店試營運，赤富士特別推出 「蘆洲店限定」來店禮活動，凡於試營運期間到店用餐，即可每人獲贈【日本兵庫縣生食級牡蠣】乙顆，以最具誠意的頂級海味回饋消費者，數量有限，送完為止。

赤富士日式無煙燒烤火鍋蘆洲店於2月6日試營運 。位於長榮路的全新店面推出限定來店禮，招待日本生食級牡蠣。圖/赤富士提供

赤富士日式無煙燒烤火鍋主打火烤兩吃吃到飽，堅持選用高品質食材，嚴選美國、澳洲和牛、厚切牛舌、伊比利豬、鮑魚、泰國蝦、生食級干貝等頂級肉品與海鮮，無限供應的豪華陣容深受饕客喜愛，也成功顛覆「高級食材等於高價格」的刻板印象。

赤富士堅持選用高品質食材，提供包含美國與澳洲和牛、伊比利豬等頂級肉品 。展現了高食材、平價享受的品牌理念。圖/赤富士提供

除了燒肉表現亮眼，火鍋部分同樣講究，提供昆布、麻辣、藥膳三款湯底自由搭配，滿足不同口味與季節需求。自助吧區更集結20餘種當季鮮蔬與多樣火鍋料，並搭配有沙茶牛肉、咖哩雞肉等熟食熱菜，以及新鮮水果、甜品與各式飲品，讓用餐體驗更加完整豐富。

在空間規劃上，赤富士全店採用日式無煙燒烤設備，打造舒適、清爽的用餐環境，無論家庭聚餐、朋友聚會或公司聚餐，都能輕鬆享受燒肉與鍋物的雙重美味。

結合燒肉與火鍋的雙重享受，赤富士日式無煙燒烤火鍋近年於北台灣迅速拓點，目前據點涵蓋 西門、板橋、蘆洲、基隆、新店、中壢等六家分店，穩健展現品牌實力。此次蘆洲店重新開幕試營運，不僅象徵品牌再升級，也預期將再次成為當地饕客熱議的美食新焦點。



【各門店資訊】

赤富士日式無煙燒肉鍋物-西門店

地址: 台北市萬華區峨眉街84號

電話：（02）2311-5252

營業時間：11:30–23:00（全日營業）

赤富士日式無煙燒肉鍋物-板橋店

地址：新北市板橋區中山路一段50-7號

電話：（02）2952-5252

營業時間：11:30–23:00（全日營業）

赤富士日式無煙燒肉/鍋物-蘆洲店

地址：新北市蘆洲區長榮路66號

電話：（02）8283-5252

營業時間：

平日11:30–14:30、17:00–22:30

假日11:30–22:30（全日營業）

赤富士日式無煙燒肉鍋物-基隆店

地址：基隆市中正區義二路2巷23號

電話：（02）2421-2000

營業時間：

平日11:30–14:30、17:00–22:30

假日11:30–22:30 （全日營業）

赤富士日式無煙燒肉鍋物-新店建國店

地址： 新北市新店區建國路250號

電話：（02）2918-5152

營業時間：

平日11:30–14:30、17:00–22:30

假日11:30–22:30（全日營業）

赤富士日式無煙燒肉鍋物-中壢店

地址： 桃園市中壢區新生路182號2樓

電話：（03）280-5152

營業時間：

平日11:30–14:30、17:00–22:30

假日11:30–22:30（全日營業）

​