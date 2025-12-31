高餐大以國際協作展現永續行動 獲ASEP亞洲學生交流計畫兩金

國立高雄餐旅大學學生參與由高市府教育局主辦之「二○二五ASEP亞洲學生交流計畫（Asian Student Exchange Program）」英文專題簡報競賽，今年大會主題為「智慧環境行動：青年設計未來城市」，聚焦青年如何運用跨領域創意與具體行動回應城市永續與環境挑戰；高餐大在本屆競賽中以「跨國共學、跨域實作」為核心，整合校內國際學院與觀光學院之專業及語文資源，攜手多國夥伴共同組隊發表，榮獲兩面金獎，充分展現該校推動國際交流與英語專業表達的教學成果。(見圖)

高餐大今(卅一)日說明，競賽中不僅與泰國瓦萊嵐大學組成跨國團隊參賽，同時也有休閒暨遊憩管理系學生攜手日本立命館大學與京都產業大學學生，跨校、跨國共同組成國際團隊，歷經密集線上會議與討論，從議題發想、資料蒐集、行動方案設計到英文簡報架構與口語表達進行高度協作，培養學生跨文化溝通、問題解決與團隊整合能力，並讓「智慧環境行動」落實於可被社區理解與採用的提案之中。

學生團隊在休憩系蔡欣佑主任及語文中心莊靜宜、柯馬丁及印連恩老師們的共同指導下，經過一個月集訓完成提案設計與全英語簡報演練。國際觀光學程周貝娜同學分享，最難的部分是如何緊扣比賽主題、提出具說服力的提案；最後是大家先分工蒐集資料，再一起討論，才逐步收斂出可行方案。各國大學的指導老師們亦特地飛抵高雄參與競賽與交流，並表示此行深具意義，肯定ASEP為青年提供以英語共同研究、共同發表的珍貴國際舞台。

當國外學生抵達高雄，高餐大學生展現台灣好客精神與休閒專業，親自前往高雄小港國際機場接機，並精心規劃城市一日走讀行程，讓國際夥伴深入城市場域、蒐集真實觀察素材，強化提案的在地脈絡與可行性；大會開幕前夕，學生亦完成英文簡報綵排與最後一次跨國討論與練習，透過全英語溝通、跨文化協作與共同解決問題的歷程，勇敢走出舒適圈，累積紮實的國際簡報與專題實作經驗。

高餐大校長陳國泰表示，能在ASEP國際平台上勇奪兩面金獎，是學生英語專題表達能力的具體成果，亦反映該校長期推動「國際交流×實務導向×永續素養」的教學策略，這次競賽成果也具體展現學校推動雙語計畫重點學院的階段性成效，特別是國際學院與觀光學院在全英語授課、跨國共學與線上合作的投入與成果，未來學校將持續擴大國際合作與全英語學習情境，培養具全球視野、跨文化合作素養與行動力的青年人才，落實大學社會責任，為未來城市與永續發展貢獻專業力量。