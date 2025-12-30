南部中心／綜合報導

國立高雄餐旅大學於2025年下半年展現驚人爆發力，集結餐飲管理系、烘焙管理系、西餐廚藝系、中餐廚藝系、國際廚藝學士學位學程、餐飲廚藝科等科系菁英，在短短半年內席捲全球各大賽事，斬獲15金、20銀、46銅及12項優勝，共計81面獎牌。其中在「馬來西亞FHM國際廚藝競賽」中，奪得「亞洲宴會套餐」金牌的歷史新頁，成功以美食外交打開台灣知名度。





高餐大半年奪81面獎牌 首摘馬來西亞FHM團體賽金牌

高餐大中廚系，接連在馬來西亞、中國廚藝大賽中拿下好成績。（圖／民視新聞）

廣告 廣告

高餐大在餐飲界指標性賽事「2025馬來西亞吉隆坡FHM國際廚藝競賽」中，以台灣在地元素的創新轉譯，將愛玉結合五味醬與鰹魚醬，創造出令評審驚豔的鹹甜層次，並巧妙利用台東洛神花熬製鮮紅醬汁製作料理，最終或的評審青睞，拿下「亞洲宴會套餐」金牌。另外在「TCA印尼雅加達國際競賽」中，有兩銀5銅的佳績，劉峻誠同學個人獨得一金一銀一銅，其中西式前菜還拿下全場最高分，他表示聽到自己的名字時，當下不敢置信，怎麼走到台前領獎的，迄今仍有些恍惚，最大收穫不是得獎，而是相信自己，也感謝一直堅持努力的自己。烘焙管理學系則是在「2025 BOPC Penang 國際西點與烘焙競賽」獲得 2金1銀4銅佳績。

高餐大半年奪81面獎牌 首摘馬來西亞FHM團體賽金牌

高餐大烘焙系實力堅強，接下來將參加世界技能競賽。（圖／民視新聞）

中廚系李怡君老師帶領學生參加「馬來西亞吉隆坡 FHM 國際廚藝大賽」、「FHC中國國際烹飪藝術比賽」拿下兩銀五銅兩佳作，許榮麟老師帶著學生參加「雅加達國際廚藝挑戰賽」拿下兩銅；其中參加第二十六屆FHC中國國際烹飪藝術比賽，有兄妹檔蘇芷稜和蘇子修分別榮獲雙銀及雙銅，引發關注，帶隊的李怡君老師表示:當初是哥哥先進到高餐中廚系就讀，妹妹看到哥哥念得很開心，廚藝精進，決定跟進，沒想到比賽成績還比哥哥好，兄妹檔良性競爭，讓家長看了十分欣慰。國際廚藝學士學位學程的學生外籍生居多，在蔡佩君老師的教導下，參加「台北國際廚藝挑戰賽」均有傑出表現，像是來自印尼的羅賢麗和泰國籍的洋桑蒂，賽事中都奪得金牌，而其他學生也都有銀牌、銅牌和佳作的傑出表現，賽事成績凸顯出全英教學卓越成果，高餐大的專業能力用英文傳授，讓學生技能更上一層樓。餐飲廚藝科學生年紀雖小，比賽表現絲毫不遜色，在黃宏仁老師、葉建志老師、林建安老師帶領下，在「TCAC台灣廚藝美食挑戰賽」、「TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽」、「台南美食之都國際餐飲藝術挑戰賽」、「金爵獎」等賽事中，奪下1金5銀10銅兩佳作，其中黃宏仁老師也參賽，在「水果蛋糕裝飾」項目中奪金，學生老師都有傑出表現。卓越佳績是高餐大辦學成果的展現，也是每位師生努力不懈、追求極致的成果。我們長期致力於國際移動力與專業化教學，這81面獎牌代表台灣的餐飲教育已具備傲視亞洲、接軌國際的實力。高餐大將持續扮演技職教育的領航員，讓台灣美食實力在世界舞台持續發光。

原文出處：高餐大半年奪81面獎牌 首摘馬來西亞FHM團體賽金牌

更多民視新聞報導

曹西平猝逝家中！享壽66歲 前天才發文「一切交給老天」成遺言

睡前滿滿儀式感！歐美超紅的月亮牛奶食譜3道

龍潭大池跨年煙火秀將湧人潮 警曝周邊停車資訊

