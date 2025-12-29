高餐大半年橫掃81面國際獎牌 首奪大馬FHM團體金牌驚豔全球

台灣餐飲教育實力再度站上國際舞台。國立高雄餐旅大學於2025年下半年在多項國際廚藝賽事中強勢出擊，集結餐飲管理、烘焙管理、西餐廚藝、中餐廚藝、國際廚藝學士學位學程及餐飲廚藝科等系所菁英，短短半年內勇奪15金、20銀、46銅及12項優勝，共計81面獎牌。其中更在指標性賽事「馬來西亞FHM國際廚藝競賽」首度摘下「亞洲宴會套餐」團體金牌，為台灣寫下嶄新里程碑，也成功以美食外交提升國際能見度。

↑圖說：年僅15歲蕭苡晴穩健台風贏得無酒精傳統調飲組金牌（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

廣告 廣告

在「2025馬來西亞吉隆坡FHM國際廚藝競賽」中，高餐大餐飲管理系團隊憑藉內外場高度默契，於難度極高、同時考驗廚藝與服務的「亞洲宴會套餐」項目脫穎而出。領隊賴顧賢指出，團隊以台灣在地元素進行創新轉譯，將愛玉結合五味醬與鰹魚醬，搭配台東洛神花熬製的天然醬汁，呈現層次分明的風味表現。在穆斯林為主的評審文化中，洛神花醬汁一度被誤認為紅酒，經學生以專業英文解說後，創意與技術雙雙獲得最高評價。外場指導李映萱也強調，學生以流利中英文說菜，展現國際級服務素養，是奪金關鍵。

↑圖說：高餐大烘焙系實力堅強，林裕憲同學(左)將代表台灣參加世界技能競賽。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

除馬來西亞賽事外，高餐大在「TCA印尼雅加達國際競賽」亦繳出亮眼成績，拿下兩銀五銅。其中劉峻誠同學個人獨得一金一銀一銅，西式前菜更獲全場最高分。他坦言，最大收穫不只是站上頒獎台，而是透過比賽建立對自我的信心。

烘焙管理系同樣延續常勝軍氣勢，在「2025 BOPC Penang國際西點與烘焙競賽」奪得2金1銀4銅。即將代表台灣出征第48屆世界技能競賽的林裕憲，今年更接連拿下「UIBC世界盃青年麵包大賽」及「第20屆聖誕節蛋糕技藝競賽」雙料冠軍，備受期待；多位學生在上海、檳城等國際賽事勇奪金牌，指導老師亦親自參賽獲獎，展現堅強教學與實戰陣容。

↑圖說：國廚印尼籍羅賢麗巧手以果膠畫出意境贏得金牌。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

西餐廚藝系、中餐廚藝系及國際廚藝學士學位學程也在韓國、馬來西亞、中國、台灣等多地賽事中頻頻傳捷報。從非餐飲背景投入西廚學習、首次參賽即獲獎的學生，到兄妹檔在國際中廚賽事中雙雙得獎，再到外籍生以全英文教學訓練拿下金牌，充分展現高餐大跨文化、跨語言的專業培育成果。

校方表示，81面獎牌不僅是師生長期努力與精進的成果，更象徵台灣餐飲教育已具備傲視亞洲、接軌國際的實力。未來高餐大將持續深化國際移動力與專業化教學，扮演技職教育領航者角色，讓台灣美食與餐飲人才在世界舞台持續發光。

更多品觀點報導

「320+1」城市魅力全開 嘉市城市博覽會圓滿落幕 吸引逾408萬人次

高雄銀行旗津分行升格 多功能金融服務助攻灣區大港發展

