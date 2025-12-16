高餐大啟動旅館菁英實習3.0 接軌國際職涯培育新世代人才

因應後疫情時代旅館產業人力短缺與世代交替挑戰，國立高雄餐旅大學持續深化產學合作，16日舉辦「旅館菁英實習計畫3.0」聯合面試，吸引多家國內外指標性旅館品牌進駐校園選才，展現產業對專業人才的高度需求與期待。此次實習起薪最高上看新台幣3萬5,000元，也反映旅館業者透過制度與薪資結構調整，積極強化人才培育與留任機制。

↑圖說：旅館菁英實習計畫3.0聯合面試，吸引多家國內外指標性旅館參與選才（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

高餐大指出，菁英實習計畫3.0是在既有實習制度基礎上全面升級，除優化薪資結構，也強化培訓與職涯銜接設計。中、北部實習平均起薪約3萬2,000元，南部約3萬1,000元，學生實習滿六個月並通過考核後，將依表現調薪，並配合人力需求與職涯規劃，安排跨部門輪調與進階培訓，讓實習成為邁向正式職涯的重要起點。

該計畫今年6月已於台北喜來登大飯店完成產學合作簽署，高餐大與萬豪國際集團、文華東方、洲際、香格里拉等國際品牌，以及多家國內五星級飯店簽署合作意向書，正式啟動旅館菁英實習計畫3.0。計畫以「結構性調薪」與「長期職涯培育」為核心，透過制度化設計，協助學生在在學期間即累積實務經驗，無縫銜接未來國際旅館職涯。

↑圖說：負責面試旅館業者一大早抵達高餐大準備獵才（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

萬豪國際集團台灣市場區域人力資源總監張淑娟表示，高餐大推動的菁英實習計畫在制度設計與執行上，與萬豪長期的人才培育理念高度契合，透過結構化培訓、導師制度與職涯評估機制，讓學生在實習階段即培養管理潛質，也有助於未來銜接集團的國際培育體系。

台北文華東方酒店人才及文化總監朱惠菁也指出，高餐大學生在專業度與學習態度上長期獲得業界肯定，系統化的實習與課程設計，讓學生在進入職場前即能理解品牌文化與自身發展方向，有助於飯店端更精準培育具潛力的未來管理人才，促進學校與產業的雙向成長。

為提升實習制度運作效率，高餐大旅館管理系在校友支持下，建置「校外實習預選系統」，作為聯合面試與實習分發的重要數位平台。該系統整合業者、學生與實習輔導教師三方需求，提供職缺公告、履歷管理、面試安排與分發確認等功能，不僅簡化行政流程，也提升媒合效率與資訊透明度，成為菁英實習計畫深化推動的重要後盾。

↑圖說：經過面試各家旅館業者對高餐大學生素質讚不絕口（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

此外，高餐大同步建構多元「微學分課程」，補足課堂學習不足，內容涵蓋國際品牌管理、領導力、人格特質剖析及旅館核心系統OPERA操作等，由國際品牌高階主管與實務專家授課，讓學生在校期間即能與產業決策者互動，透過課程、實習與職涯導向的整合設計，全方位提升職場即戰力。

高餐大校長陳國泰表示，菁英實習計畫的核心，在於建立與國際標準接軌、可自主探索的人才培育與職涯發展路徑。學校自學生在校階段即引導職涯探索，透過薪資結構、培訓節奏、實習內容與考核機制的整合，協助學生累積國際視野、實務能力與自信，也為旅館產業的長期發展奠定穩固的人才基礎。

