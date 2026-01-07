高餐大奪104大學品牌力遊憩運動學群獎 技職餐旅領航高教國際化

國立高雄餐旅大學辦學成果再獲權威肯定。104人力銀行最新公布的「2026大學品牌力」評比中，高餐大於全國120多所大學中脫穎而出，勇奪「遊憩與運動領域」最佳學群全國第三名，並高居技職體系之首，展現其在餐旅與休憩專業領域的領導地位與品牌影響力。

↑圖說：高餐大副校長楊政樺(右)代表接受獎章。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

高餐大近五年在QS相關排名中穩居前50名，辦學成果持續在國際餐旅產業打響名號。校方推動的「三明治教學」模式，強調理論與實務並重，培育出兼具專業力與領導特質的畢業生，獲企業與產業界高度肯定，也成為此次品牌力評比的重要關鍵。

強大的國際能見度更吸引美國迪士尼集團跨海來台，與高餐大進行唯一的實習合作計畫。迪士尼提供每小時18美元的薪資與完善住宿配套，實習生家人還可享有入園與郵輪優惠，不僅為學生履歷增添亮眼資歷，也再次印證高餐大培育人才具備全球競爭力。

在資源爭取方面，高餐大表現同樣亮眼。根據教育部公布的114年「學海系列計畫」補助結果，高餐大獲核定補助金額超過1100萬元，較去年大幅成長。其中由研發處主導的「築夢計畫」更獲737萬元補助，協助學生拓展國際視野、深化學術與產業交流，成為學子邁向國際舞台的重要後盾。

↑圖說：高餐大於「遊憩與運動」學群穩居技職大學之首（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

高餐大也積極實踐大學社會責任（USR），由副校長楊政樺及大學社會責任實踐推動辦公室執行長陳建龍率領三大USR計畫團隊，串聯食農教育、產業創新與文化永續等議題，展現深耕在地、回應社會的行動力。今年樺加沙颱風侵襲後，師生更主動前往花蓮光復鄉投入災後復原，除協助清淤，也發揮餐旅專業提供熱食支援，將所學落實於社會關懷。

在人才培育成果上，高餐大持續展現「頂尖人才孵化器」實力。明年度代表台灣參加全球技能競賽烘焙項目的國手林裕憲即出身高餐大；2025年海內外多項A級國際廚藝競賽中，師生共奪下13金、20銀、46銅及多項佳作。此外，2025年《米其林指南》中，高餐大校友更囊括八位星級主廚席次，專業實力獲國際美食界高度肯定。

代理校長陳國泰表示，高餐大透過嚴謹學制與豐富實務資源，已成為企業最青睞的人才庫，未來將持續培育具國際視野與專業實力的餐旅人才，歡迎懷抱國際夢、廚藝夢與管理夢的學子選擇高餐大，攜手在國際舞台上發光發熱。

