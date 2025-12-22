高餐大奪2025 ELOE雙獎 數位學習實力躍上國際

在全球數位學習快速發展的趨勢下，國立高雄餐旅大學再度於國際舞台嶄露頭角。高餐大日前參與「2025 ELOE數位學習－國際研討會暨開放教育論壇」，從眾多大學中脫穎而出，一舉榮獲「年度最佳SIG教學案例獎」及「優良行政獎」雙重肯定，展現學校在推動數位教育上的整體規劃與實質成果。

↑圖說：高餐大中餐廚藝系許榮麟老師生動教學脫穎而出，榮獲「年度最佳 SIG 教學案例獎」（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

高餐大指出，此次獲獎源於校方多年來持續推動的數位轉型布局。代理校長陳國泰以「數位創新提升辦學競爭力」為核心理念，將數位學習視為人才培育的重要引擎，並在教務與圖資體系的協力下，透過制度化行政推動、完善的軟硬體建置與資源挹注，逐步形塑穩定且具永續性的數位教學環境，讓教學現場能專注於課程品質與創新實踐。

在教學成果方面，「年度最佳SIG教學案例獎」由中餐廚藝系許榮麟老師規劃的「綠色環保廚房」課程奪得。該課程結合永續理念與數位教學設計，透過高品質影音內容與完整課程架構，成功將實作導向的餐飲專業轉化為具深度與吸引力的線上課程，獲得評審高度肯定。

↑圖說：結合永續理念與數位教學設計，透過影音內容與完整課程架構，將實作導向的餐飲專業轉化為線上課程。（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

行政能量同樣獲得關注。長期負責磨課師課程行政推動與教育部補助計畫執行的圖書資訊處楊咸音行政助理，積極媒合教師投入課程製作，並在行政協調與制度運作上展現關鍵角色，榮獲「優良行政獎」，成為高餐大數位學習體系穩健運作的重要推手。

高餐大的數位學習成果也持續向外擴展。在國際推動上，烘焙管理系葉連德老師於泰國國家級平台Thai MOOC開設「烘焙健康廚房」課程，修課人數突破855人，成功將高餐大的餐飲教育能量推向海外；跨校合作方面，屏東科技大學運用高餐大相關課程進行混成教學，並於論壇分享實務經驗，展現跨校資源共享的實際成效。

↑圖說：高餐大圖書資訊處楊咸音行政助理負責磨課師課程行政有成，榮獲「優良行政獎（圖片來源：國立高雄餐旅大學提供）

高餐大表示，行政穩定運作與教師專業發揮相輔相成，是學校在數位時代持續精進的關鍵。此次雙獎不僅是校方團隊努力的成果，也為高等教育數位轉型樹立新典範。未來，高餐大將持續深化數位學習創新，秉持開放與共享精神，為高等教育開創更多可能。

